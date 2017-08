„Noriu labai tvirtai parodyti ne tik bendrą Jungtinių Tautų, bet ir bendrą mano įsipareigojimą daryti viską, kad dviejų valstybių sprendinys būtų įgyvendintas“, – sakė A. Guterresas po Ramaloje įvykusio susitikimo su palestiniečių ministru pirmininku Rami Hamdallah. „Jau ne kartą esu sakęs, kad nėra jokio atsarginio plano, tik dviejų valstybių sprendinys“, – kalbėjo jis. Nors apie tokį Artimųjų Rytų konflikto sprendimą tarptautiniuose diplomatijos sluoksniuose kalbama dar nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios, šiuo metu dviejų valstybių sprendinio perspektyvai yra iškilęs pavojus. Susiję straipsniai: JT vadovas bandys pajudinti įstrigusį Artimųjų Rytų taikos procesą Šiaurės Korėja akiplėšiškai grasina: bus „labai didelis sprogimas“ Nors Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu yra reiškęs paramą dviejų valstybių sprendiniui, jo kritikai sako, kad besitęsiančios nausėdijų statybos okupuotose teritorijose kelia klausimų apie jo įsipareigojimą siekti taikos susitarimo. Antradienį kalbėdamas apie žydų nausėdijas A.Guterresas dar kartą įvardijo jas kaip vieną rimčiausių kliūčių taikai pasiekti ir pabrėžė, kad jos yra „neteisėtos pagal tarptautinę teisę“. Pirmadienį po susitikimo su B.Netanyahu JT vadovas taip pat kritikavo nausėdijų statybas, tačiau pridūrė, jog palestiniečiai savo ruožtu privalo pasmerkti „terorizmą“. Artimųjų Rytų taikos procesas yra įstrigęs nuo 2014 metų balandžio, kai žlugo JAV vadovaujama taikos iniciatyva.

