JT skambina pavojaus varpais: Mosule gresia humanitarinė katastrofa

Pasak JT, IS rankose esančiame Mosulo senamiestyje yra apie 400 000 civilių. Žmonėms apsiausties žiede aplink senąjį miesto centrą gresia būti atkirstiems nuo aprūpinimo vandeniu ir maisto produktais, sakė JT įgaliotinė humanitarinei paramai Irake Lise Grande. Žmonėms esą kyla didžiulė rizika.

Dar 500 000 civilių yra kituose IS kontroliuojamuose rajonuose. „Šeimos pasakoja mums, kad į jas šaudoma, jei jos mėgina bėgti", - kalbėjo JT atstovė. Tie, kuriems vis dėlto pavyko ištrūkti iš apsiausties žiedo, sakė, kad beveik nėra ko valgyti.

IS Mosulą užėmė 2014 metų viduryje. Irako pajėgoms nuo JAV remiamos operacijos pradžios spalį pavyko atsikovoti didelę dalį miesto, be kita ko - visus kvartalus į rytus nuo Tigro upės. IS džihadistai, vyriausybės duomenimis, visomis įmanomomis priemonėmis mėgina stabdyti kareivius. Be kita ko, jie naudoja civilius kaip gyvuosius skydus. Dabar dalinių tikslas yra Didžioji al Nurio mečetė, kurioje IS vadeiva Abu Bakras al-Baghdadis prieš trejus metus paskelbė kalifatą.