Skubus posėdis rengiamas JAV, Didžiosios Britanijos, Japonijos ir Pietų Korėjos iniciatyva. Jis prasidės pirmadienį 10 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku. Šis JT Saugumo Tarybos posėdis bus viešas, skirtingai negu dauguma kitų susitikimų dėl Pchenjano, vykdavusių už uždarų durų. Šiaurės Korėja sekmadienį paskelbė išbandžiusi vandenilinę bombą, kurią gali nešti raketa, ir kad šis kol kas galingiausias jos branduolinis bandymas buvo „visiška sėkmė“. Susiję straipsniai: Rusija betikslėmis laiko naujas sankcijas Šiaurės Korėjai JAV nori rimto JT atsako į Šiaurės Korėjos raketos bandymą Tai buvo jau šeštas Šiaurės Korėjos branduolinis bandymas, surengtas nepaisant JT paskelbtų rezoliucijų, draudžiančių Pchenjanui vystyti branduolinę ir raketų programas. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas kiek anksčiau pasmerkė šį branduolinį bandymą kaip „smarkiai destabilizuojantį“ regiono saugumą ir paragino Pchenjaną liautis vykdžius tokius bandymus. „Šis veiksmas yra dar vienas rimtas KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) tarptautinių įsipareigojimų pažeidimas, kenkiantis tarptautinėms neplatinimo ir nusiginklavimo pastangoms“, – sakė jis. A.Guterresas paragino Pchenjaną „nedelsiant nutraukti tokius veiksmus ir griežtai laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų“.

