JT pareigūnas: „Islamo valstybė“ nusitaikė į Europą

Per praėjusius 16 mėnesių būta mažiau IS žinučių socialinėje žiniasklaidoje, sakė J. Feltman.

Tačiau ekstremistų propagandą esą renka ir skleidžia džihadistų šalininkai už konflikto teritorijų Irako ir Sirijos. Per tą patį laiką sumažėjo ir IS kovotojų bei dalinių skaičius. Tačiau dabar „didelę grėsmę tarptautinei taikai“ kovotojų sugrįžimas iš kovos zonų ir jų persigrupavimas.

Be to, IS ir toliau kiekvieną mėnesį gauna dešimtis milijonų dolerių pajamų. Tai lėšos iš naftos pardavimų, reketo, išpirkų, prekybos antikvariniais daiktais ir kalnakasybos IS kontroliuojamose teritorijose.