JT: Jemenui gresia badas

Ypač baisi vaikų padėtis, daugiau kaip 2,2 mln. vaikų yra stipriai nusilpę dėl prastos mitybos, o jaunesni kaip penkerių metų amžiaus vaikai kas 10 minučių miršta nuo priežasčių, kurių būtų galima išvengti.

Be to, per kelis mėnesius Jemene gali baigtis kviečių atsargos, kai dėl 2014 metų rugsėjo mėnesį prasidėjusio karo nutrūko tiekimo grandinės.

„Jei nebus imamasi skubių veiksmų, bado scenarijus 2017 metais yra galimas“, – JT Saugumo Tarybai sakė S. O'Briannas.