Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro įsakė vėliau šį mėnesį surengti karines pratybas, reaguodamas į JAV vadovo Donaldo Trumpo grasinimo imtis ginkluotų veiksmų šioje krizės krečiamoje Pietų Amerikos šalyje.

Naftos turtingoje šalyje tvyro ekonominis chaosas, be to, ten jau kelis mėnesius tęsiasi gatvės protestai, per kuriuos įpykę demonstrantai reikalauja N. Maduro pasitraukimo. Per neramumus jau žuvo apie 130 žmonių.

„Venesuelai reikia politinio sprendimo, paremto dialogu ir kompromisu tarp vyriausybės ir opozicijos“, – JT būstinėje žurnalistams sakė A. Guterresas. Jis išreiškė paramą tarptautinėms ir regioninėms pastangoms skatinti tolesnių derybų idėją.

„Tvirtai remiu šias pastangas. Palaikau glaudų ryšį su jais visais ir raginu vyriausybę bei opoziciją vėl pradėti derybas, nes manau, kad vienintelis sprendinys yra politinis sprendinys“, – pridūrė jis.

Praėjusią savaitę D. Trumpas sakė svarstąs įvairius scenarijus dėl Venesuelos ir „neatmetąs karinio įsikišimo varianto“. Tuo tarpu Rusija trečiadienį pareiškė, kad bet kokie grasinimai Venesuelai „nepriimtini“.

D. Trumpo pareiškimą, suprastą kaip grasinimą, pasmerkė visos Lotynų Amerikos šalys, įskaitant ir nevengiančias kritikuoti socialisto N. Maduro.

„Lotynų Amerika sėkmingai sugebėjo atsikratyti tiek užsienio šalių įsikišimo, tiek autoritarizmo; ši pamoka labai svarbi, siekiant užtikrinti, jog šis palikimas išliktų saugus“, – teigė A. Guterresas.