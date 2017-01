Jeruzalėje sunkvežimiu į žmones rėžęsis vyras buvo „Islamo valstybės“ šalininkas

Nors premjeras nepateikė įrodymų, IS anksčiau grasino atakuoti Izraelį. Neeilinio posėdžio metu Izraelio saugumo kabinetas pritarė IS šalininkų sulaikymui be teismo sprendimo.

Sekmadienį palestinietis, kuris buvo nušautas, Armono Hanacivo rajone į grupę karių įvairavo sunkvežimį. Išpuolio metu žuvo trys moterys ir vyras, dar 17 buvo sužeisti.

Užpuolikas identifikuotas kaip 28 metų amžiaus Fadis Qunbaras, kilęs iš Džabelio Mukabero rajono Rytų Jeruzalėje.

Policijos teigimu, kiti kariai nušovė sunkvežimį vairavusį F. Kunburą. Vėliau per reidą jo kaimynystėje sulaikyti devyni žmonės, tarp jų penki jo šeimos nariai.

Izraelio premjeras apsilankė išpuolio vietoje ir sakė: „Žinome, kad įvykdyta serija teroro išpuolių. Be abejonės, gali būti sąsaja tarp išpuolių nuo Prancūzijos iki Berlyno ir dabar - Jeruzalės“.

Nacionalinės policijos vadas mano, kad galimai išpuolio Jeruzalėje vykdytoją įkvėpė praėjusio mėnesio sunkvežimio ataka Berlyne.

„Sunku įlįsti į kiekvieno asmens galvą ir suprasti, kas jį paskatino, tačiau nėra abejonių, kad tokie išpuoliai turi įtakos“, - sakė vadas.