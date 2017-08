Kaip naujienų agentūrai „Intrefax“ pranešė policijos atstovai, atvežtas į ligoninę sunkiai sužeistas vyras mirė. Įkaitės išlaisvinimo operacijoje dalyvavo snaiperis. Nusikaltimo motyvas kol kas nežinomas. Kiek anksčiau vietos žiniasklaida pranešė, kad sostinės Erebunio rajone esančiame biliardo klube nežinomas vyriškis paėmė vieną moterį įkaite.

