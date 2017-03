JAV vyriausybė grasinimų sulaukusioms žydų bendruomenėms siūlo palaikymą

Krašto saugumo departamentas (DHS) konsultuoja žydų bendruomenes bei siūlo imtis apsaugos priemonių, sakė krašto saugumo sekretorius Johnas Kelly trečiadienio vakarą paskelbtame pranešime.

„DHS turi apsaugos priemonių patarėjų visose 50 valstijų; jie veikia kaip pareigūnai, palaikantys ryšius tarp vyriausybės, pramonės ir bendruomenės lyderių, konsultuoja apsaugos priemonių, pranešimų apie grasinimus bei informavimo apie saugumą klausimais“, – sakė jis.

Tie patarėjai siūlo paramą „mokymų, apsaugos priemonių, pratybų bei informacijos sklaidos srityse“.

Kovos su terorizmu ekspertai taip pat suteikė žydų bendruomenėms informacijos apie galimą federalinę pagalbą, pridūrė J.Kelly.

Tokia pagalba apima „objektų pažeidžiamumo vertinimai, pagalba susisiekti su organizacijoms, apmokančiomis ir konsultuojančiomis šaudynių ir sprogdinimų prevencijos klausimais, rengiančiomis teorines pratybas, apsaugos priemones, vadovėlius ir kitas priemones saugumui sustiprinti“, sakė sekretorius.

Nuo šių metų pradžios mažiausiai 100 žydų bendruomenės centrų ir mokyklų iš 33 valstijų pranešė sulaukusios perspėjimų, kad bus sprogdinamos bombos, arba kitokių grasinimų.

Praėjusį savaitgalį vandalai sulaužė ir išvartė daugiau kaip 500 paminklinių akmenų Filadelfijos žydų kapinėse.

Šis išpuolis buvo įvykdytas praėjus savaitei po to, kai Misūrio valstijoje netoli Sent Luiso esančiose žydų kapinėse buvo suniokota per 100 paminklų. Po šio incidento ten apsilankė šalies viceprezidentas Mike'as Pence'as.

Kelias dienas nekomentavęs išpuolio Misūryje prezidentas D.Trumpas praėjusią savaitę antisemitinius grasinimus pavadino „siaubingais“ ir „skaudžiais“.

Vis dėlto nerimą kelia jo reiškiamas palaikymas baltųjų šovinistų grupuotėms bei vienam „alternatyvių dešiniųjų“ judėjimui suteikta erdvė internetiniame naujienų leidinyje „Breitbart“, kuriam kažkada vadovavo svarbus D.Trumpo patarėjas Steve'as Bannonas.

Baltieji rūmai taip pat sulaukė nepasitenkinimo, kai praėjusį mėnesį Tarptautinę Holokausto atminimo dieną pasirodė jų pranešimas, kuriame nebuvo paminėta, kad per nacių vykdytą genocidą buvo nužudyta šeši milijonai žydų.

Per savo kalbą Kongrese antradienį D.Trumpas kritikavo pastaruoju metu pasirodžiusius grasinimus žydų bendruomenės centrams ir pasmerkė galimai rasistinį indo imigranto nužudymą Kanzase.

Anot jo, šie išpuoliai „primena mums, kad net jeigu esame susiskaldę dėl politikos, esame šalis, vieningai smerkianti visas neapykantos ir blogio formas“.