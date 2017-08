Nuo 2017 metų pradžios „First Bitcoin“ akcijos, kuriomis prekiaujama nebiržinėje JAV rinkoje, pabrango 6,072 tūkst. proc., o per paskutinius 12 mėnesių jų kaina pakilo daugiau kaip 240 kartų. SEC pareiškė nerimaujanti dėl įmonės turto vertės ir jos kapitalo struktūros. „First Bitcoin“ aktyviai veikia kriptovaliutų rinkose. „Komisija įspėja maklerius, akcininkus ir galimus pirkėjus ir rekomenduoja atidžiai vertinti“ visą informaciją apie įmonę, kuri šiuo metu yra prieinama ir bus skelbiama ateityje, pažymima SEC pranešime. Prekyba įmonės akcijomis sustabdyta iki rugsėjo 7 dienos.

