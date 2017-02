JAV prezidento šokiruojantys pasisakymai atsiliepė ir jo dukrai I. Trump

Daugiau nei 60 įmonių, siejamų su Trumpų šeima, tenka patirti neseniai surengtos boikoto akcijos pasekmes, rašo „Independent“.

JAV prekybos centre „Nordstrom“ atsisakyta prekiauti Ivankos Trump prekės ženklo aprangos ir avalynės linija. Toks spredams priimtas dėl akivaizdaus šių prekių pardavimo smukimo, patirto po jos vardu paženklinto asortimento boikoto akcijos.

JAV prabangių prekių parduotuvių tinklo atstovai sako, kad I. Trump vardo prekių šiais metais neįsigijo dėl labai prasto šių daiktų pardavimo.

„Nordstrom“ vadovų apsisprendimą atsisakyti šio prekės ženklo pagreitino akcija „Grab Your Wallet“ (čiupk savo piniginę), kurios pavadinimas sumanytas pagal analogiją su paties Donaldo Trumpo 2005 metų įrašė ištarta fraze „grab them by the pussy“.

„Su įsigijimu susijusius klausimus visada sprendžiame atsižvelgdami į paklausą“, – rašoma „Nordstrom“ išplatintame pranešime.

„Prekiaujame begale prekių ženklų. Vien svetainėje jų skaičius viršija porą tūkstančių. Stebėti jų nešamą pelną yra įprasta mūsų darbo procedūra. Kasmet atsisakome maždaug 10 proc. prekių ženklų ir maždaug tokiu pat kiekiu atnaujiname asortimentą. Taigi, atsižvelgdami į smukusį šio prekės ženklo populiarumą, nutarėme šį sezoną jo neįsigyti“, – tvirtinama pranešime.

Šiuo metu „Nordstrom“ interneto svetainėje siūlomi tik keturių modelių I. Trump prekės ženklo batai. Jų kaina svyruoja nuo maždaug 100 iki 50 eurų. Be to, skelbiama, kad trims modeliams taikoma net 40 proc. nuolaida.

Kaip skelbia „Washington Post“, viena iš akcijos „Grab Your Wallet“ iniciatorių Shannon Coulter tvirtina, kad anksčiau „Nordstrom“ buvo prekiaujama net 71 I. Trump linijos preke.

Pernai spalį laikraštyje buvo išspausdintas tada dar 59-erių metų verslo magnato pokalbis su JAV pramoginės naujienų laidos „Access Hollywood“ vedėju Billy Bushu, per kurį milijardierius gyrėsi: „Jei esi žvaigždė, jos leidžiasi.“

Po trijų dienų Sh. Coulter parašė „Nordstrom“ skirtą „Twitter“ žinutę, ragindama mažmeninės prekybos tinklo vadovus atsiriboti nuo Trumpų vardo – juk I. Trump ir toliau talkino savo tėvui per prezidento rinkimų kampaniją.

„Priežastys ir pasekmės labai akivaizdžios, – sakė Sh. Coulter. – Iš viso buvo paskelbta virš 230 tūkst. „Twitter“ žinučių. Vėliau – nežinia kokio dydžio nuostoliai dėl neparduotų prekių. Bet pagaliau mus išgirdo.“

Akcijos „Grab Your Wallet“ dalyviai nusitaikė į daugiau 60 įmonių, įskaitant „Trident“, „Macy’s“ ir „LA Clippers“. Jie siekė, kad būtų nutrauktas JAV televizijos realybės šou „Celebrity Apprentice“ (kurio pirmasis vedėjas – D. Trumpas) rėmimas ir pašalinti šios laidos vadovai.