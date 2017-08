Respublikonas lyderis anksčiau sakė norintis palaukti, kol valstijos valdžia bus pasiruošusi jį priimti.

„Prezidentas į Teksasą išvyks antradienį. Koordinuojame logistiką su valstijos ir vietos pareigūnai, – sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders. – Visi paveiktieji toliau lieka mūsų mintyse ir maldose.“

D.Trumpas savaitgalį praleido prezidentinėje rezidencijoje Kemp Deivide ir per vaizdo konferenciją tarėsi dėl besivystančios krizės su savo kabineto nariais. Teksasui smogęs uraganas „Harvey“ tapo pirmąja didele stichine nelaime, ištikusia Jungtines Valstijas per D.Trumpo kadenciją. Susiję straipsniai: Teksasas evakuojasi: artėja uraganas „Harvey“ Į svečius pas vieną Teksaso šeimą užsukęs aligatorius nenorėjo išeiti

Virtinėje anksčiau paskelbtų „Twitter“ žinučių D.Trumpas sakė norįs užtikrinti, kad jo vizitas netaptų papildoma našta vietos pareigūnams sutelkus dėmesį į „Harvey“ padarinių likvidavimą.

„Vyksiu į Teksasą, kai tik tokią kelionę bus galima surengti netrukdant. Dėmesys privalo būti sutelktas į (pavojun patekusių žmonių) gyvybes ir saugumą“, – pabrėžė D.Trumpas.

„Daug žmonių dabar sako, kad tai didžiausia audra/uraganas, kokį jie kada nors yra matę. Gera žinia – kad ten turime didelių talentų“, – pridūrė jis.

Respublikonas prezidentas gyrė gelbėtojus, išgelbėjusius „tūkstančius“ žmonių, taip pat palankiai atsiliepė apie pastangas koordinuoti federalinių, valstijų ir vietos agentūrų veiksmus.

„Harvey“, pasiekęs JAV Meksikos įlankos pakrantę kaip ketvirtosios kategorijos uraganas, pareikalavo jau mažiausiai trijų žmonių gyvybių.

Vėliau jis susilpnėjo iki atogrąžų audros, bet pakibo virš Teksaso. Dėl to kai kur prilijo daugiau kaip 60 cm, o artimiausiomis dienomis prognozuojami tolesni gausūs krituliai.

