JAV numesta „visų bombų motina“ užmušė dešimtis „Islamo valstybės“ džihadistų

Pasak jų, per šį smūgį jokie civiliai nenukentėjo.

Bomba „GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast“ (MOAB), dar žinoma kaip „Visų bombų motina“ (Mother Of All Bombs) ketvirtadienį smogė IS stovyklai Ačino rajone rytinėje Nangarharo provincijoje.

„Per šį bombardavimą sunaikintos svarbios „Daesh“ (IS) buveinės ir gilus tunelių kompleksas, žuvo 36 IS kovotojai“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad ši misija buvo „labai, labai sėkminga“.

Susiję straipsniai: JAV Afganistane numetė didžiausią nebranduolinę bombą

Afganistano prezidentūra nurodė, kad buvo imtasi atsargumo priemonių, kad per antskrydį nenukentėtų civiliai.

Didžiulės bombos, numestos iš karinio transporto lėktuvo MC-130, sprogimo galia prilygsta 11 tonų trotilo. Šis ginklas buvo sukurtas daugiausiai kaip priemonė priešams įbauginti ir didelėms teritorijoms išvalyti.

„GBU-43/B yra didžiausia kada nors kovinėmis sąlygomis panaudota nebranduolinė bomba“, – sakė JAV karinių oro pajėgų atstovas pulkininkas Patas Ryderis.





Ačino rajono administracijos vadovas Esmailas Shinwari sakė, kad bomba buvo numesta Momand Daros vietovėje.

„Sprogimas buvo didžiausias, kokį kada nors esu matęs. Ugnies stulpas apėmė tą teritoriją“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo E. Shinwari.

„Kol kas nieko nežinome apie aukas, bet kadangi ten buvo „Daesh“ tvirtovė, manome, kad žuvo daug „Daesh“ kovotojų“, – pridūrė jis.

Nangarhare, besiribojančiame su Pakistanu, aktyviai veikia „Islamo valstybės“ kovotojai. JAV pajėgos nuo praeitų metų rugpjūčio tame regione surengė jau ne vieną antskrydį prieš džihadistų bazes.

IS, liūdnai pagarsėjusi dėl valdymo teroru savo kontroliuojamose teritorijose Sirijoje ir Irake, pastaraisiais metais taip pat skverbėsi į Afganistaną. Šiam judėjimui pavyksta pritraukti nepatenkintų Pakistano ir Afganistano Talibano narių, taip pat uzbekų islamistų.

Vis dėlto šios grupuotės kontroliuojamos teritorijos nuolat mažėjo dėl puolimo, vykdomo JAV aviacijos ir afganų antžeminių pajėgų.