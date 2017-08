„Tai – nepriimtina“, – pažymėjo N.Haley. „Jie pažeidė visas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, kurias esame priėmę. Todėl manau, kad turi atsitikti kažkas rimta“, – sakė ambasadorė, tačiau išsamiau nekomentavo. JT Saugumo Taryba 21 val. Grinvičo (vidurnaktį Lietuvos) laiku renkasi į posėdį aptarti krizės dėl Šiaurės Korėjos. Branduolinių ginklų turinti Šiaurės Korėja pirmadienį apie 20 val. 57 min. Grinvičo (23 val. 57 min. Lietuvos) paleido balistinę raketą, praskriejusią virš Japonijos ir nukritusią Ramiajame vandenyne. Iš Sunano, esančio netoli Pchenjano, paleista raketa nuskrido apie 2,7 tūkst. km ir buvo pakilusi į maždaug 550 km aukštį. Šiaurės Korėjos raketos paleidimas link kaimyninės Japonijos – svarbios JAV sąjungininkės ir Korėjos buvusios kolonijinės valdytojos – žymi didelį įtampos padidėjimą regione ir sukėlė nerimo bangą visame pasaulyje.











6 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.