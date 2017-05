JAV komikė K. Griffin atsiprašo dėl D. Trumpą įžeidžiančio pokšto

Aktorė vėliau atsiprašė už šį savo pokštą, kuris, pasak jos, buvo keliantis „per didelį nerimą“ ir visai nejuokingas.

„Aš nuoširdžiai atsiprašau, – sakė ji kitame įraše. – Nuėjau gerokai per toli. Šis vaizdas kelia per didelį nerimą. Suprantu, kad įžeidžia žmones“.

Pirmame filmuke K. Griffin šaltu veidu iš lėto kelia ranką su kruvina galva. Šį bendrą su fotografu Tyleriu Shieldsu sukurtą projektą ji pavadino vyriausiąjį vadą pašiepiančiu „į meną pretenduojančiu pareiškimu“.

Jį pamatę daugelis interneto vartotojų ragino pasodinti K. Griffin į kalėjimą.

Savo atsiprašyme K. Griffin paprašė savo gerbėjų atleidimo ir sakė, kad paprašė fotografą išimti šias nuotraukas.

„Aš padariau klaidą, buvau neteisi“, – pripažino ji.

Antradienio vakarą vaizdo įrašas buvo dingęs iš T. Shieldso tinklaraščio.

Televizija CNN, kurioje K. Griffin būdavo viena Naujųjų metų išvakarių laidos vedėja, nuotraukas pavadino „pasibjaurėtinomis ir įžeidžiančiomis“.

„Mums malonu, kad ji atsiprašė, – sakoma CNN pareiškime. – Peržiūrime Naujųjų išvakarių (projektą), tačiau kol kas dar nepriėmėm sprendimo.“

Jutoje įsikūrusi vonios įrangos kompanija „Squatty Potty“ antradienį pranešė, kad atšaukia savo reklamą, kurioje yra nusifilmavusi K. Griffin.

T. Shieldso atstovas kol kas neatsakė į prašymą pateikti komentarų šia tema.

Savo nuomonę apie vaizdelį išsakė ir pats D. Trumpas. „Twitter“ paskyroje jis parašė: „Kathy Griffin turėtų savęs gėdytis. Mano vaikai, ypač mano 11 metų sūnus, Baroonas, dėl to sunkiai išgyvena“.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017