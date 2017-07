JAV kariuomenės vadas: Irakas turi užkirsti kelią „Islamo valstybės“ atsigavimui

Pasak jo, vyriausybė privalo nedelsdama kreiptis į Irako sunitus su prašymu padėti užkirsti kelią džihadistų grupuotės atsikūrimui.

„Jei nenori susidurti su antra IS versija, Irako vyriausybė privalo imtis visiškai kitokių priemonių nei iki šiol“, – teigė JAV pajėgų vadas.

„[Vyriausybė] turi užmegzti ryšį su sunitų bendruomenėmis ir pamėginti su jais susitaikyti; turi priversti juos pajusti, kad Bagdade dirbanti vyriausybė atstovauja jų interesams“, – pridūrė jis.

Irako ministras pirmininkas Haideras al Abadi formaliai yra paskelbęs, kad Mosule buvo iškovota pergalė prieš IS, ir tai įvyko po kone devynis mėnesius trukusių nuožmių kovų, pavertusių griuvėsiais didžiules miesto teritorijas, nusinešusių tūkstančių civilių gyvybes ir privertusių persikelti iš gimtųjų vietų daugiau nei 920 tūkst. žmonių.

H. al Abadi, kalbėdamas apie pergalę, paskelbė, kad „melagystėmis pagrįsta teroristų valstybė sužlugdyta“.

Kaip pranešama liepos 11 dienos BBC publikacijoje, organizacijos „Amnesty International“ manymu, Irakas ir koalicinės pajėgos panaudojo nepamatuotai galingus ginklus kovodamos tankiai apgyvendintose teritorijose.

Dėl visiškai nepagrįsto piktnaudžiavimo turimomis galiomis organizacija „Amnesty International“ kaltina ir IS priklausančius teroristus.

Irako pajėgas rėmusių JAV vadovaujamų koalicinių pajėgų vadai tvirtino, kad tokių nuožmių susirėmimų, kokie vyko miesto teritorijoje, nėra buvę nuo pat Antrojo pasaulinio karo laikų.

H. al Abadi apie iškovotą pergalę paskelbė iš operacijų valdymo posto, priklausančio Kovos su terorizmu tarnybai, kurios specialiosios paskirties būriai lapkričio mėnesį pirmieji įžengė į Mosulą.

Pavartodamas menkinantį žodį IS grupuotei įvardyti („Daesh“ – arabiškos frazės akronimas, atstojantis buvusį IS pavadinimą, tačiau dėl tam tikrų konotacijų netoleruojamas pačių IS narių), H. al Abadi paskelbė: „Skelbiu, kad melagystėmis pagrįstai teroristų valstybei – iš Mosulo besiskelbiančiai „Daesh“ – atėjo galas, kad ji nugalėta ir sužlugdyta.“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusiuntė sveikinimus savo kolegoms iš Irako ir pasidžiaugė, kad Mosulas pagaliau „išlaisvintas iš košmaro, kurį buvo užtraukęs IS viešpatavimas“.

„Gedime dėl tūkstančių irakiečių, žiauriai nužudytų IS rankomis, taip pat apgailestaujame dėl milijonų irakiečių kančių“, – teigė JAV prezidentas išplatintame prinešime. Jis, be kita ko, pažadėjo siekti visiško džihadistų grupuotės sunaikinimo.

JAV vadovaujamų koalicinių pajėgų atstovai patvirtino, kad nors tikimybė rasti sprogmenų ar aptikti besislapstančių IS kovotojų senojoje miesto dalyje vis dar reali, Irako saugumo pajėgos išties perėmė visišką Mosulo kontrolę.

Su pranešimu apie Mosulo išlaisvinimą H. al Abadi turėjo šiek tiek palaukti, nes vakariniame Tigro upės krante esančioje vos 180 m ilgio ir 45 m pločio senamiesčio teritorijoje buvo aptikta nedidelė grupė besipriešinančių kovotojų.

Irako kariuomenės vadai mano, kad minėtoje teritorijoje yra likę ne daugiau kaip kelios dešimtys kovotojų. Ten pat slapstosi ir jų žmonos bei vaikai, kuriais, pasak Irako pareigūnų, bandoma naudotis kaip gyva priedanga.

Liepos 10 d. iš šios vietos buvo girdėti šūviai ir keletas sprogimų.

Kaip tvirtina JT šaltiniai, ginkluotų susirėmimų nuniokotame Mosule buvo sugriauta daugiau nei 5 tūkst. pastatų. Vien senamiestyje griuvėsiais paverstų namų skaičius siekia 490.

„Žinia apie karinių veiksmų nutraukimą Mosule tikrai teikia palengvėjimą. Kovos, aišku, gali liautis, tačiau humanitarinė krizė tikrai nesibaigė“, – sakė JT humanitarinės pagalbos koordinatorė Irake Lise Grande.

„Daugelis bėgti priverstų žmonių neteko visko. Jiems būtinas prieglobstis, maistas, medicininė pagalba, vanduo, sanitarinės ir visos būtinosios priemonės. Žmones ištikusios tragedijos mastas – neįtikėtinas. Tai, ką jiems teko patirti, tiesiog sunku įsivaizduoti“, – kalbėjo L. Grande.

Mosulą IS kovotojai užėmė 2014 metų birželį. Jie tai padarė prieš įsitvirtindami palyginti didelėse teritorijose Irako šiaurėje ir vakaruose. Po mėnesio, kaip IS lyderis, pirmą ir vienintelį kartą viešai pasirodė Abu Bakras al Baghdadi. Tąsyk prie Didžiosios Al Nuri mečetės jis pasakė kalifato sukūrimo idėją propaguojančią kalbą.

Beveik lygiai po trejų metų IS minėtą mečetę susprogdino. Tai buvo padaryta Irako pajėgoms stengiantis susigrąžinti ją savo dispozicijon. Irako ministras pirmininkas šį žingsnį pavadino „formaliu pralaimėjimo pripažinimu“.

Vis dėlto Mosule dirbantis BBC naujienų korespondentas Jonathanas Beale‘is sako, kad nors kariniu požiūriu džihadistai ir pralaimėjo, jų skleidžiama ideologija nesunaikinta ir jai prijaučiančiųjų Irake tikrai esama.

IS iki šiol kontroliuoja trijose Irako srityse esančias teritorijas – aplinkui Chavidžą (per 130 km į pietryčius nuo Mosulo nutolusį miestą), Tal Afar (esantį už 65 km į vakarus) ir sritį nuo Anos iki Al Qaim Eufrato upės slėnyje (esančią už 250 km į pietvakarius).

IS tebėra užėmusi keletą prie Eufrato įsikūrusių Sirijos miestų, įskaitant Abu Kamalį ir Majadiną, o pagrindines jų pozicijas Rakoje yra apsupusios JAV remiamos pajėgos.