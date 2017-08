Žiniasklaida praneša, kad „USS Kearsarge“ desantinis atakos laivas-amfibija ir desantinis laivas dokas „USS Oak Hill“ iš Virdžinijos valstijos į Meksikos įlanką išplaukia ketvirtadienį. Laivai padės suteikti medicininę pagalbą, užtikrinti pakrantės apsaugą, bei teikti kitokią pagalbą. Tuo pačiu Šiaurės Karolinos valstija į pagalbą siunčia penkias greito reagavimo gelbėtojų grupes. Valstijos Visuomenės saugumo departamentas sako, kad gelbėtojai galės atlikti įvairaus pobūdžio gelbėjimo operacijas, taip pat ir naudojantis mažomis valtimis ir kita įranga, kad galėtų išgelbėti žmones iš užtvindytų namų. „Harvey“ užklupo Teksaso pakrantę penktadienį kaip ketvirtos kategorijos uraganas, bet po to kiek atsitraukė atgal į jūrą ir laikėsi prie valstijos pakrantės atogrąžų audros pavidalu, užtvindydamas dažnai nuo potvynių kenčiantį Hjustoną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.