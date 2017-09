Po pastarojo provokacinio Šiaurės Korėjos bandymo JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasikalbėjo telefonu su Japonijos vyriausybės vadovu Shinzo Abe, nurodė Baltieji rūmai. Valstybių lyderiai aptarė Šiaurės Korėjos paskelbtą pareiškimą, kad ji rugsėjo 3 dieną sėkmingai išbandė vandenilinę bombą, kurią gali nešti raketa, ir kad šis kol kas galingiausias jos branduolinis bandymas buvo „visiška sėkmė“. „Prezidentas D.Trumpas patvirtino Jungtinių Valstijų įsipareigojimą ginti mūsų tėvynę, jos teritorijas ir sąjungininkus, šiam tikslui panaudojant visus mūsų turimus diplomatinius, įprastinius ir branduolinius pajėgumus“, rašoma Baltųjų rūmų išplatintame pranešime.

