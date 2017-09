Toks sprendimas buvo priimtas po Šiaurės Korėjos sekmadienį paryčiais atlikto šeštojo branduolinio bandymo. Kalbėdamiesi telefonu prezidentai „sutarė panaikinti Pietų Korėjos raketų užtaiso masės apribojimą, nes tai būtų veiksminga atsakomoji priemonė“ prieš naujausią Pchenjano branduolinį bandymą, informavo Pietų Korėjos prezidentūra. Šiaurės Korėja sekmadienį paskelbė išbandžiusi vandenilinę bombą, kurią gali nešti raketa, ir kad šis kol kas galingiausias jos branduolinis bandymas buvo „visiška sėkmė“. Seulas pagal dvišalį susitarimą su Vašingtonu iki šiol galėjo prie savo balistinių raketų montuoti iki 500 kg sveriančias kovines galvutes.

