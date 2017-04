JAV ambasadorė JT užsipuolė Rusiją

„Kiek dar vaikų turi žūti, kad Rusija susirūpintų?“ – sakė N.Haley JT Saugumo Tarybos posėdyje, sušauktame apsvarstyti atakos prieš sukilėlių kontroliuojamą miestą Idlibo provincijoje.

„Jeigu Rusija turi įtakos Sirijoje, kaip ji sako, mums reikia pamatyti, kad jie (rusai) panaudoja ją, – sakė ji. – Mums reikia pamatyti, kad jie (rusai) padaro galą šiems siaubingiems veiksmams“.

N.Haley per tarybos posėdį atsistojusi parodė dvi antradienio atakos Chan Šeichūno mieste aukų nuotraukas.

„Pažiūrėkite į šias nuotraukas“, – ragino ji.

Per skubiai sušauktą JT Saugumo Tarybos posėdį Didžioji Britanija, Prancūzija ir Jungtinės Valstijos pateikė rezoliucijos projektą, kuriame raginama kruopščiai ištirti ataką prieš sukilėlių kontroliuojamą miestą Idlibo provincijoje, kur žuvo 72 žmonės, tarp kurių buvo ir vaikų.

JT rezoliucijoje siūloma, kad Cheminių ginklų uždraudimo organizacija (OPCW) atliktų išsamų tyrimą, kaip antradienio ryto įvyko ataka prieš Chan Šeichūno miestą.

Rusija trečiadienį pareiškė, kad JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos pateiktas JT rezoliucijos projektas dėl įtariamos cheminės atakos Sirijoje yra „nepriimtinas“ ir kad jos sąjungininkas Damaskas dėl šios atakos nėra kaltas.

„Pateiktas tekstas kategoriškai nepriimtinas“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pateiktą projektą pavadindama „antisirišku“ ir tvirtindama, kad juo „užbėgama už akių tyrimo rezultatams ir iš anksto nurodomi kaltieji“.

