Jauniausia Mančesterio teroro akto auka - aštuonerių metų pradinukė

„Mintis, kad bet kas gali tiesiog išeiti į koncertą ir nebegrįžti namo yra širdį verianti. Saffie buvo tiesiog graži maža mergaitė visais įmanomais atžvilgiais. Ją mylėjo visi, jos šiluma ir gerumas bus prisimenamas su meile“, - sakė jis.

Pasak jo, mokykla dabar stengsis padėti atsitiesti vaikams ir mokytojams po patirto šoko. Jiems padės specialistai.

„Mokykloje ir bendruomenėje turime stiprų tarpusavio ryšį ir suteiksime vieni kitiems paramą, kurios mums taip reikia šiuo sunkiu laiku“, - sakė jis.

Sprogimas Mančesterio arenoje nugriaudėjo pirmadienio vakarą, maždaug 22:35 vietos (00:35 Lietuvos laiku). BBC praneša, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 22 žmonių, sužeisti 59. Per šią teroro ataką sužeisti mažiausiai 12 vaikų.

Atsakomybę už teroro aktą prisiėmė vadinamoji „Islamo valstybė“.

Anksčiau antradienį Lankašyro koledžo atstovas patvirtino, kad viena iš vakar įvykdyto teroristinio išpuolio aukų – Leilande esančio Runshaw koledžo studentė. Pasak koledžo atstovo, žuvusioji yra antrus metus koledže besimokiusi Georgina Callander.

„Su didžiuliu liūdesiu tenka pripažinti, kad viena iš pirmadienį Mančesteryje surengtos atakos aukų – Runshaw koledžo studentė. Georgina Callander į mūsų koledžą perėjo iš „Bishop Rawstorne“ mokyklos ir jau antrus metus mokėsi sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos kurse.

Reiškiame gilią užuojautą visiems G. Callander artimiesiems, draugams ir tiems, kuriuos palietė ši skaudi netektis“, – skelbiama pranešime.

Koledžo vadovybė patikino suteiksianti visą būtina paramą, kurios tik gali prireikti šiuo tragišku momentu.

Socialiniuose tinkluose merginos draugai pradėjo dalintis atsisveikinimo žinutėmis.

To my beautiful best friend I hope you rest in peace my darling 💛 I love you so much and will always miss you 💔 #manchesterattack pic.twitter.com/4CNlkNxoC9

— Sophie ⚢ (@Sophie_Jauregui) May 23, 2017