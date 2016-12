Jau veikia nemokama karšta linija vaikams, norintiems sužinoti, kur šiuo metu yra Kalėdų senelis

Nepaprastai populiari operacija „NORAD Tracks Santa“ Petersono oro pajėgų bazėje Kolorade pradedama jau 61 kartą. Savanoriai atsakinėja į skambučius ir elektroninius laiškus, be to, feisbuke ir „Twitter“ nuolat atnaujina informaciją apie Kalėdų senelio kelionę per pasaulį.

Karinio jūrų laivyno trečio rango kapitonas Paulas Noelis sakė, kad pernai 1,5 tūkst. savanorių atsakė į beveik 141 tūkst. skambučių ir daugiau kaip 2,8 tūkst. elektroninių laiškų.

Kaip tai veikia?

Kūčių dieną nuo 4 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku vaikai gali skambinti nemokamu numeriu 877-446-6723 (877-Hi-NORAD) ar rašyti adresu noradtracksanta@outlook.com ir paklausti, kur yra Kalėdų senelis.

Savanoriai Petersono oro pajėgų bazės, kur įsikūrusi NORAD, konferencijų salėse susėdo šalia vienas kito ir pradėjo atsakinėti į skambučius bei tikrinti dideliuose ekranuose rodomus kompiuterinius Kalėdų senelio kelionės žemėlapius.

Tradiciškai pirmoji JAV ponia Michelle Obama nuotoliniu būdu taip pat atsakinėja į skambučius, bet P. Noelis sakė, jog dar nežinoma, ar šiemet ji irgi dalyvaus.

Kitose oro bazės darbo vietose savanoriai nuolat atnaujina informaciją NORAD interneto svetainėje (www.noradsanta.org), feisbuko puslapyje (facebook.com/noradsanta) ir „Twitter“ paskyroje (@NoradSanta).

Pernai interneto svetainėje apsilankė 22 mln. vartotojų, sakė P. Noelis.

Savanoriai dirbs pamainomis, o paskutinius skambučius priims Kalėdų dieną 3 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku.

Kodėl NORAD stebi Kalėdų senelio kelionę?

Viskas prasidėjo 1955 metais, kai reklamoje viename Kolorado Springso laikraštyje vaikai buvo pakviesti skambinti Kalėdų seneliui, bet per klaidą buvo nurodytas NORAD pirmtako – Žemyninės oro gynybos vadovybės – „karštosios linijos“ numeris.

Oro pajėgų pulkininkas Harry Shoupas atsiliepė į vieno vaiko skambutį ir pamanė, kad čia bus pokštas. Išsiaiškinęs, kad kalba su mažu berniuku, jis apsimetė Kalėdų seneliu.

Tada paskambino ir daugiau vaikų, o H. Shoupas apmokė aviatorius atsakinėti.

Dabar tai tradicija, labai patinkanti ir vaikams, ir kariškiams. Tarp savanorių būna generolų, admirolų ir paprastų eilinių; kartais jie į „tarnybą“ prie telefonų prisistato su karine uniforma ir Kalėdų senelio kepure.

Kas yra NORAD?

Šiaurės Amerikos aerokosminės gynybos vadovybė yra bendras JAV ir Kanados projektas dangui virš abiejų valstybių saugoti ir jūra artėjantiems objektams stebėti. Labiausiai NORAD garsėja Šaltojo karo laikų valdymo kambariu giliai Šajeno kalne, kuris dabar naudojamas tik kaip atsarginis kontrolės centras, ir projektu „NORAD Tracks Santa“.