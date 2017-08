Šios pratybos vyks antradienį Jokotos oro bazėje, esančioje vakarų Tokijuje, ir Ivakunio JAV jūrų pėstininkų korpuso aviacijos bazėje šalies vakaruose. Rugsėjo 7-ąją tokios pat pratybos bus surengtos ir Misavos oro bazėje, esančioje šiaurės Japonijoje.

JAV kariuomenė nurodė, kad per šias pratybas bus išmėgintas JAV ir Japonijos pajėgų sugebėjimas dirbti kartu ir įvertinti ugnies pozicijas bazėse. Be kita ko, per pratybas japonų kariai galės pasitreniruoti greitai dislokuoti savo priešraketinę sistemą PAC-3.

Pastaruoju metu Šiaurės Korėja rengia vis daugiau raketų bandymų, o neseniai pagrasino virš vakarų Japonijos paleisti raketų link Guamo, JAV teritorijos Ramiajame vandenyne.