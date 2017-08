„Diplomatiniai sprendiniai niekada neišsenka“, – sakė J. Mattisas prieš susitikimą su Pietų Korėjos gynybos ministru Song Young-moo. Taip J. Mattisas pasisakė, Pchenjanui antradienį virš Japonijos teritorijos išbandžius vidutinio nuotolio balistinę raketą, dėl ko paaštrėjo krizė, susijusi su didėjančia Šiaurės Korėjos branduoline grėsme. Prieš J. Mattiso komentarą, D. Trumpas „Twitter“ paskelbė savo žinutę: „JAV jau 25 metų kalbasi su Šiaurės Korėja ir moka jiems prievarta išgautus pinigus. Kalbėjimasis nėra sprendinys!“

