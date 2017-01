J. Kerry dalyvaus Artimųjų Rytų taikos konferencijoje Paryžiuje

Nei Izraelio, nei palestiniečių vadovybė šiose derybose nedalyvaus, o izraeliečių premjeras Benjaminas Netanyahu baiminasi, kad susitikimas Paryžiuje padidins jo diplomatinę izoliaciją.

Praeitą mėnesį Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nubalsavo už rezoliuciją, kuria smerkiamos žydų nausėdijų statybos Izraelio kontroliuojamose palestiniečių teritorijose, o nauja konferencija Prancūzijoje turėtų pabrėžti pasaulio palaikymą dviejų valstybių sprendiniui.

Per JT balsavimą Vašingtonas susilaikė, o ne paskelbė įprastą veto. Be to, praeitą mėnesį J. Kerry pasakė svarbią kalbą, kurioje išdėstė siūlomus parametrus dviejų valstybių sprendiniui.

B. Netanyahu savo ruožtu tvirtina, kad kitos šalys negali primesti sprendinio Izraeliui ir palestiniečiams. Premjeras ragino atnaujinti tiesiogines konflikto šalių derybas.

Tuo metu regione tęsėsi smurto išpuoliai, o praeitą sekmadienį palestinietis vairuotojas nukreipė sunkvežimį rėžtis Izraelio karius, atvykusius į ekskursiją Jeruzalėje. Per šią ataką žuvo keturi kariai, dar 17 buvo sužeisti.

Ryšiai su kadenciją baigiančia JAV administracija yra pasiekę didžiausias žemumas, bet Izraelis viliasi geresnių santykių su išrinktuoju prezidentu Donaldu Trumpu, perimsiančiu valdžią sausio 20 dieną.

Taigi, J. Kerry lieka tik kiek daugiau negu savaitė dar suspėti padaryti tvaresnį poveikį įstrigusiam taikos procesui, ir konferencija Prancūzijoje bus tinkama proga tai padaryti.

Konferencijoje dalyvaus apie 70 šalių. Tikimasi, kad jos ragins sustabdyti nausėdijų statybas ir atnaujinti taikos derybas.

Prancūzija šį susitikimą planuoja jau kelis mėnesius, bet Vašingtonas tik antradienį patvirtino, kad jame dalyvaus JAV diplomatijos vadovas.

Diplomatai nesureikšmino gandų, kad užsienio pasiuntiniai gali parengti naujos JT rezoliucijos projektą, kuriame būtų numatyta, jog dviejų valstybių sprendinio siekis būtų įtvirtintas tarptautiniu įstatymu.

Vis dėlto netgi griežto tono pareiškimas pabrėžtų susilpnėjusį palaikymą Izraelio premjerui.

Savo paskutinę kelionę į užsienį valstybės sekretoriaus poste J. Kerry pradės Vietname, kur skaitys paskaitą ir susitiks su vietos pareigūnais.

Po konferencijos Paryžiuje jis išvyks į Londoną, kur dalyvaus derybose su ministrės pirmininkės Theresos May vyriausybe.

Prieš sugrįždamas namo J. Kerry dar užsuks į Pasaulio ekonomikos forumą Davoso kalnų kurorte Šveicarijoje.

J.Kerry baigs darbą, kai JAV prezidentas Barackas Obama perduos Baltųjų rūmų raktus D. Trumpui.

Numatoma, kad prie JAV diplomatijos vairo stos naftos milžinės „ExxonMobil“ buvęs vadovas Rexas Tillersonas.