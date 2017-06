J. Corbynas ragina T. May atsistatydinti

Theresa May ir Jeremy Corbynas

Pasak jo, T. May tenka atsakomybė už tai, kad tuo metu, kai ji vadovavo Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijai, buvo sumažintas pareigūnų skaičius.

Taip J. Corbynas pirmadienį atsakė į televizijos kanalo ITV klausimą, ar jis pasirengęs pritarti raginimams, kad T. May turi atsistatydinti.

„Žinoma, aš pritarčiau, - pažymėjo politikas, - kadangi tai padaryti ragina labai atsakingi žmonės, kurie yra labai susirūpinę dėl to, kad ji vadovavo Vidaus reikalų ministerijai visą tą laiką, kai buvo mažinamas policininkų skaičius, o dabar sako, kad, girdi, mums iškilo problema. Taip, mes susidūrėme su problema, nes neturėjome mažinti pareigūnų skaičiaus“.

J. Corbynas taip pat leido suprasti, kad realizuoti šiuos raginimus bus galima balsuojant prieš torius per pirmalaikius visuotinius rinkimus. „Ketvirtadienį Jungtinėje Karalystėje įvyks rinkimai, ir tai tikriausiai geriausia galimybė išsiaiškinti šį klausimą“, - pareiškė jis.

Savo pergalės rinkimuose atveju Leiboristų partija žada nedelsdama padidinti policijos karininkų skaičių 10 tūkstančių.

T. May vadovavo Vidaus reikalų ministerijai nuo 2010 iki 2016 metų. Per šį laikotarpį policininkų skaičius buvo sumažintas 20 tūkstančių. Leiboristų nuomone, dėl to sumažėjo ir saugumo lygis šalyje, kurią pastaruoju metu užliejo teroro aktų banga.