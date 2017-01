J. Bidenas: pasaulis privalo priešintis Rusijos agresijai

Remiantis „Reuters“ ir „Interfax“ pranešimais, tai paskutinė J. Bideno, kaip viceprezidento, užsienio kelionė.

Politikas atvyko į Ukrainą pasikalbėti su šalies lyderiais, siekiant pabrėžti JAV paramą Kijevui ir taip pat paminėti 25-ąsias abiejų šalių diplomatinių santykių metines.

JAV viceprezidentas jau susitiko su Ukrainos ministru pirmininku Volodymiru Hroismanu ir kalbėjosi su šios šalies prezidentu Petro Porošenka.

Kelionę J. Bidenas surengė likus keturioms dienoms iki savo kadencijos pabaigos ir išrinktojo prezidento D. Trumpo kadencijos pradžios.

„Viceprezidento kelionės į Ukrainą metu bus pabrėžiama JAV ir asmeninė J. Bideno parama Ukrainos nepriklausomybei, demokratiniam vystymuisi, klestėjimui ir saugumui“, – praėjusią savaitę skelbė Baltieji rūmai.

Jungtinės Valstijos rėmė Ukrainą nuo 2013-2014 metais Kijevo gatvėse vykusių protestų.

Tais metais Kijeve valdžią perėmė provakarietiška opozicija.

JAV į Ukrainos reformos procesą daug investavo, nuo to laiko suteikė Kijevui 3 mlrd. dolerių finansinę pagalbą.

Be to, dėl Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos bei dėl to, kad Ukrainos rytuose vyksiančiame konflikte Rusija rėmė separatistus, įvedė Rusijai sankcijas.

Ukrainos pareigūnai nerimauja, kad po D. Trumpo inauguracijos sausio 20 dieną gali sumažėti JAV parama Ukrainai.

Išrinktasis JAV prezidentas anksčiau reiškė norą gerinti santykius su Rusija.

Po susitikimų Kijeve J. Bidenas vyks į Šveicariją, dalyvaus Davoso mieste vyksiančiame Pasaulio ekonomikos forume.