Televizijos kanalo „Sky News Arabia“ duomenimis, prie teismo pastato sprogo užminuotas automobilis.

Remiantis vietos žiniasklaida, per sprogimą žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 11 žmonių buvo sužeista. Tuo metu teismo pastate buvo daug žmonių – daugiausia teisėjų ir advokatų.

„CNN Turk“ skelbia, kad po sprogimo susišaudė policijos pareigūnai ir du, kaip įtariama, išpuolio vykdytojai. Vienas iš jų incidento vietoje buvo nukautas.

Šiame paprastai ramiame mieste prie Egėjo jūros po sprogimo prie teismo rūmų ties įėjimu prokurorams ir teisėjams skubiai atlėkė keli greitosios medicinos pagalbos ekipažai, pranešė transliuotojas „CNN Turk“.

Netrukus policija susirėmė su „teroristais“, kurių du buvo nukauti, o vienas paspruko, nurodė naujienų agentūra „Anadolu“. Yra informacijos ir apie trečiąjį įtariamąjį, kuris, kaip spėjama, šiuo metu slapstosi.

Bairaklio rajono meras Hassanas Karabagas sakė televizijai NTV, kad sužeistųjų yra mažiausiai 11, vieno būklė sunki.

Sužeistieji išvežti į ligoninę, policija apsupo incidento rajoną.

Iš gretimo pastato darytose nuotraukose matoma, kaip teismo pastato automobilių stovėjimo aikštelėje liepsnoja mašina.

Visi pastate buvę žmonės po sprogimo buvo skubiai evakuoti, baiminantis, kad kur nors gali būti paslėpta antroji bomba.

Pastaruoju metu Turkijoje nuvilnijo teroristinių išpuolių banga, už kuriuos atsakomybę prisiimė „Islamo valstybė“ ir kurdų ekstremistų grupuotės.

Už išpuolį Naujųjų metų dieną, kai žudikas naktiniame klube Stambule nušovė 39 žmones, atsakomybę prisiėmė „Islamo valstybė“.

CCTV of the explosion of a car bomb in the parking lot of a courthouse in Izmir #Turkey pic.twitter.com/bpX1SfumA0— Michael Horowitz (@michaelh992) January 5, 2017