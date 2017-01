Įžeisti rusai kirto atgal: žemina B. Obamą ir džiaugiasi jo kadencijos pabaiga

„Pastaruosius nedraugiškus esamos JAV administracijos žingsnius laikome provokatyviais, siekiančiais ateityje susilpninti Rusijos ir JAV santykius, – pareiškė V. Putinas sausio 2 d., informuodamas, kad Kremlius atsakydamas neišvarys Amerikos diplomatų. – Gaila, kad B. Obamos administracija baigia savo kadenciją šitokiu būdu. Nepaisant to, sveikinu prezidentą B. Obamą ir jo šeimą su Naujaisiais metais.“

V. Putinas netgi pakvietė Rusijoje esančių JAV diplomatų vaikus nemokamai dalyvauti šventiniuose renginiuose Kremliuje.

Daugelis JAV žurnalistų ir politikos ekspertų pirmiausia išsakė nuomonę socialiniame tinklalapyje „Twitter“, kad tai Maskvos investicija į D. Trumpo administraciją.

Kad ir kaip atrodytų V. Putino kilniadvasiškumas, įžeidžiamų pastabų laidė nemažai garsių asmenybių Rusijos visuomenėje, kurių reputacija per kelerius metus stipriai suprastėjo, ypač nuo tada, kai Kremlius ėmė laukti D. Trumpo atėjimo į Baltuosius Rūmus.

Praėjusį penktadienį Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas prašė, jog „liūdna“, kad B. Obamos administracija, pradėjusi darbą pastangomis atkurti ryšius su Maskva, baigia kadenciją desperatiškomis antirusiškomis nuotaikomis.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai praėjusį ketvirtadienį Baltieji Rūmai pranešė apie naujas sankcijas, įprastai spalvinga Rusijos ambasados Didžiojoje Britanijoje paskyra tinklalapyje „Twitter“ įkėlė ančiuko nuotrauką su prierašu „nevykėliška“, o prie nuotraukos parašė: „Kaip ir visi, įskaitant Amerikos žmones, džiaugsimės matydami šios nelemtos administracijos (kadencijos) pabaigą.“

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016