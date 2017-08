Teroristų kuopelė, atsakinga už šią savaitę Ispanijoje įvykdytas dvi atakas, per kurias dar buvo sužeista 120 žmonių, dabar jau „visiškai išardyta“, šeštadienį pareiškė vidaus reikalų ministras Juanas Ignacio Zoido.

Vis dėlto pareigūnai nurodė tebeieškantys 22 metų įtariamojo Youneso Abouyaaqoubo, kuris, žiniasklaidos teigimu, buvo mikroautobuso, ketvirtadienį įsirėžusio į minią judrioje Barselonos La Ramblos gatvėje, vairuotojas.

Katalonijoje šeštadienio popietę buvo surengta didelio masto operacija, per kurią buvo blokuojami keliai, informavo policija. Pareigūnai prašė žmonių nesidalinti informacija apie patikros punktus.

Praėjus dviem dienoms po išpuolių Barselonoje ir netoliese esančiame pajūrio kurorte Kambrilse, jų aukų gedintys ispanai rinkosi Barselonos centre, didžiulė minia pasveikino pagerbti nukentėjusiųjų atvykusius karalių Felipe ir karalienę Letizią.

Parduotuvių vitrinose buvo pakabinta plakatų su šūkiais „La Rambla verkia, bet yra gyva“, o taksi automobilių su frazėmis „Mes nebijome“ ant langų kolona signalizavo garso signalais.

„Žmonės ateina čia lyg ieškodami palaikymo iš kitų“, – sakė 36 metų Sergio Lopezas, kurio šeima šioje turistų mėgstamoje gatvėje turi kioską.

Ispanijos žiniasklaida praneša, kad teroristai planavo surengti išpuolius prie Barselonos Šventosios Šeimos bažnyčios (Sagrada Familia), bet planus teko pakeisti po sprogimo Alkanaro mieste, kur, kaip manoma, buvo gaminami sprogmenys atakoms.

„Tikiuosi, jis nekaltas“

Praėjus kelioms valandoms po atakos Barselonoje, penktadienį paryčiais pajūrio kurorte Kambrilse, esančiame netoli Barselonos, per panašų išpuolį žuvo moteris, o policija nukovė penkis įtariamus užpuolikus, kurių kai kurie buvo su netikrais mirtininkų diržais.

Už abi atakas atsakomybę prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS). Manoma, kad anksčiau ši grupuotė Ispanijoje išpuolių nėra surengusi.

Kuopelei, atsakingai už šias atakas, kaip manoma, priklausė mažiausiai 12 jaunuolių, daugiausia – marokiečių kilmės, įskaitant kelis nepilnamečius.

Tyrėjai surengė operaciją nedideliame Ripolio miestelyje, esančiame Pirėnų kalnų papėdėje, kur gyveno dauguma įtariamųjų, įskaitant ir Y.Abouyaaqoubą.

Šeštadienį policija atliko kratą imamo Abdelbaki Es Satty bute, sakė kartu su juo gyvenantis vyras, prisistatęs Nourddemo (Nurdemo) vardu.

Visgi Ispanijos dienraščio „El Pais“, citavusio šaltinius iš policijos, teigimu, tas imamas galbūt buvo vienas iš asmenų, žuvusių per sprogimą viename name Alkanaro miestelyje, esančiame maždaug už 200 km į pietvakarius nuo Barselonos. Manoma, kad tame name džihadistai gamino sprogstamuosius užtaisus, rengdamiesi didelei teroro atakai.

Dauguma įtariamųjų yra imigrantų iš Maroko atžalos, įskaitant Ripolyje gimusį 17 metų Moussą Oukabirą. Jis buvo vienas iš penkių įtariamųjų, nušautų policijos per Kambrilso ataką. Jo vyresnysis brolis Drissas yra tarp keturių suimtųjų.

Maroke gyvenantis M. ir D. Oukabirų tėvas Saidas buvo sukrėstas naujienų.

„Esame šokiruoti, visiškai sugniuždyti“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. Jo teigimu, Moussa „normaliai“ mokėsi mokykloje, o Drissas esą „nuoširdžiai“ dirbo.

„Tikiuosi, jog jie pasakys, kad jis nekaltas... Nenoriu prarasti dviejų savo sūnų“, – pridūrė S. Oukabiras.

Didesni planai

Policijos teigimu, įtariamieji veikiausiai planavo daug didesnį išpuolį.

„Jie ruošėsi surengti vieną arba kelias atakas Barselonoje, bet sprogimas Alkanare juos sustabdė, kadangi jie nebeturėjo didesnio masto išpuoliams surengti reikalingų medžiagų“, – teigė Katalonijos policijos atstovas Josepas Lluisas Trapero.

Penktadienį iš minėto namo Alkanare saugumo pajėgos išvežė kelias dešimtis dujų balionų.

Įsibėgėjus Y. Abouyaaqoubo paieškoms, Ispanijoje pavyko surasti baltą mikroautobusą, siejamą su atakomis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Kiek anksčiau ispanų kolegos juos perspėjo, kad transporto priemonė galėjo atsidurti Prancūzijoje.

Per atakas nukentėjo keliolikos šalių, įskaitant Alžyrą, Australiją, Kiniją, Prancūziją, Airiją, Peru ir Venesuelą, piliečiai.

54 žmonės tebegydomi ligoninėje, o 12 jų būklė yra kritinė, informavo Katalonijos pagalbos tarnybos.

Kadangi vasaros turizmo sezonas yra pačiame įkarštyje, Ispanijos vyriausybė nurodė sustiprinti saugumą daug žmonių pritraukiančiose vietose, tačiau teroro atakų pavojaus grėsmės lygis šalyje tebėra toks pat – ketvirtas iš penkių balų, nurodė ministras J. I. Zoido.

Ispanija, trečia pagal turizmo apimtis šalis pasaulyje, iki šiol išvengė tokio ekstremistų smurto, kuris krėtė Prancūziją, Belgiją ir Vokietiją. Į Ispaniją atvykstančių turistų skaičius net padidėjo, nes keliautojai ėmė vengti tokių neramių saulėtų šalių kaip Tunisas ir Egiptas.

Tačiau džihadistų atakos Ispanijai nėra naujiena – 2004 metų kovą Madride buvo įvykdytas išpuolis, kuris ir dabar yra daugiausiai aukų pareikalavusi ataka Europoje. Tuomet per bombų sprogimus priemiestiniuose traukiniuose žuvo 191 žmogus. Atsakomybę prisiėmė „al Qaeda“ įkvėpti ekstremistai.