„Teikiu Japonijai ir Pietų Korėjai leidimą įsigyti žymiai daugiau pažangios karinės įrangos iš JAV“, – tviteryje rašo D. Trumpas. Toks D. Trumpo pranešimas paskelbtas po Šiaurės Korėjos sekmadienį susprogdintos, pasak Pchenjano, vandenilinės bombos, kurią gali nešti balistinė raketa. Šis galingiausias iki šiol bandymas sukėlė nerimą visame pasaulyje. Pirmadienį Pietų Korėjos kariuomenė paleido balistinių raketų salvę, simuliuodami išpuolį prieš Šiaurės Korėjos branduolinių bandymų vietą. D. Trumpas išsamiau nepaaiškino, apie kokio tipo ginkluotę ir įrangą kalbama, tačiau Baltieji rūmai sakė, kad prezidentas yra pasiruošęs patvirtinti „daugybės milijardų vertės ginklų ir karinės įrangos“ pardavimą Seului. Baltųjų Rūmų pranešimu taip pat patvirtinamas ankstesnis Seulo skelbimas, kad JAV neribos Pietų Korėjos raketų užtaiso masės. Seulas pagal dvišalį susitarimą, su Vašingtonu pasirašytą 2001 metais, iki šiol galėjo prie savo balistinių raketų montuoti iki 500 kg sveriančias kovines galvutes. Jungtinės Amerikos Valstijos pirmadienį paragino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą taikyti „griežčiausias įmanomas priemones“ Šiaurės Korėjai, atsakant į joje atliktą šeštąjį ir galingiausią branduolinį bandymą, tačiau Kinija ir Rusija mėgina įrodyti, kad su krize reikia tvarkytis diplomatinėmis priemonėmis.

