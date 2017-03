Italijoje ministras gina „fašistus“ policininkus, nušovusius išpuolio Berlyne kaltininką

Ministras Marco Minniti viešai gyrė 29-erių Luca Scata ir 34-erių Christianą Movio, vadino juos didvyriais po gruodžio 23 dieną buvusio susišaudymo su Tuniso islamistu Anisu Amri, kuris liko gulėti negyvas ant grindinio netoli Sesto San Džovanio geležinkelininko stoties Milane.

Prieš keturias dienas, gruodžio 19-ąją Berlyne tunisietis A.Amri, nužudęs vairuotoją lenką, pagrobė jo sunkvežimį, kurio rėžėsi į minią kalėdinėje mugėje – mirtinai sutraiškyta 11 žmonių. Dėl šio išpuolio atsakomybę prisiėmė džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“.

Netrukus Italijos centro dešiniųjų vyriausybės sprendimas nustatyti į susišaudymą Milane įsivėlusių pareigūnų tapatybes daugelį palankiai jiems nusiteikusiųjų iš pradžių vertė stebėtis.

Tačiau palankus pareigūnų veiksmų vertinimas ėmė nykti, kai socialinėje žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad tie pareigūnai žavėjosi II pasaulinio karo laikų fašistu diktoriumi Benito Mussoliniu.

Naujokas L.Scata, kurio šūviai paklojo A.Amrį, savo paskyroje „Instagram“ tinkle įdėjo savo asmenukę, kurioje jis įsiamžino vilkintis palaidinę su nupiešta Britanijos vėliava ant krūtinės ir saliutuojantis fašistiniu rankos pakėlimu.

Ch.Movio feisbuke paskelbė abejotinų atvaizdų bei gėrimo „Coca-Cola“ butelį su Adolfo Hitlerio atvaizdu.

Po to nutilo kalbos, kad juos reikia apdovanoti medaliais; be to šie pareigūnai buvo perkelti tarnauti iš Milano kažkur į kitą vietą.

Tokios atmosferos fone M.Minniti net įsižeidė, kai buvo paklaustas, ar gali demokratinės valstybėlės policijos pajėgose tarnauti žmonės, simpatizuojantys fašistams.

„Kai pareigūnai sustabdė A.Amri ir paprašė parodyti dokumentus, šis iš karto ėmė šaudyti, – kalbėjo ministras. – Jis kliudė vieną jų. Kitas sugebėjo išsisukti ir neutralizavo teroristą“.

„Turite suprasti, kad mes turėtume būti bent trupučiuką dėkingi šiems vaikinams; vidaus reikalų ministerija dėkinga jiems“, – pareiškė ministras M.Minniti.

„Tik įsivaizduokite akimirkai, kas būtų, jeigu įvykiai būtų pasisukę kitaip, – tęsė jis. – Padėtis buvo arba-arba. Tą vakarą policininkai neutralizavo teroristą, bet teroristas galėjo neutralizuoti policininkus. Ar supratote, ką jums sakau“.

„Jeigu A.Amri būtų ištrūkęs iš San Džovanio, apie ką dabar diskutuotume Europoje“, – pridūrė M.Minniti.