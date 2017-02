Italijoje didėja terorizmo grėsmė

Terorizmo grėsmė Italijoje įgauna „vis konkretesnį pavidalą“ dėl galimo islamo fundamentalistų suaktyvėjimo. Tai sakoma pirmadienį pateiktame metiniame šalies specialiųjų tarnybų pranešime.

Dokumente, be kita ko, teigiama, kad „radikalią ideologiją priėmę subjektai“, paklusdami pastariesiems teroristinės „Islamo valstybės“ (IS) organizacijos raginimams ir propagandai, gali nuspręsti nebevykti kariauti į Iraką ir Siriją, o vykdyti teroro aktus Italijos teritorijoje. Pranešime pažymima, kad darosi sunku pasiekti IS kontroliuojamas zonas ir vis platesnį mastą įgauna savarankiško teroristų rengimosi, mokymosi internete praktika. „Dėl to didėja teroro aktų nacionalinėje teritorijoje pavojus“, – pabrėžia pranešimo autoriai.

Labiausiai pažeidžiamu galimu teroristų taikiniu laikoma Roma, kurios teritorijoje yra Vatikanas ir daug Europos civilizacijos paminklų. Italijos specialiosios tarnybos neatmeta, kad gali būti įvykdyti teroro aktai, analogiški atakoms Briuselyje, Nicoje ir Berlyne.

Italija taip pat tebėra vieta, kur gali atvykti besislapstantys teroristai.