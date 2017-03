Istorinė akimirka: ES ir D. Britanija oficialiai išsiskyrė

Dienotvarkė: kas laukia kovo 29 dieną- Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May oficialiai praneš apie šalies sprendimą trauktis iš Europos Sąjungos vadovaujantis vadinamosios Lisabonos sutarties 50-uoju straipsniu. Tai įrodantį dokumentą Briuselyje Donaldui Tuskui tiesiai į rankas perduos nuolatinis Didžiosios Britanijos atstovas Europos Sąjungoje Timas Barrow.- Th. May, kuri antradienį pasirašė „Brexit“ dokumentą ir kalbėjosi su Vokietijos kanclere Angela Merkel apie prasidėsiančias derybas, trečiadienį kreipsis į šalies parlamentą, o D. Tuskas surengs spaudos konferenciją.- Europos Sąjungos pareigūnai tikisi, kad oficialus dokumentas apie Didžiosios Britanijos sprendimą trauktis iš Europos Sąjungos pagal Lisabonos sutarties 50-ąjį straipsnį britų diplomatų jiems bus įteiktas trečiadienį.- Vadinamuoju „Brexit“ laišku bus bandoma sukurti palankią derybų atmosferą ir dar kartą įvardyti 12 punktų, kuriuos savo kalboje sausio 17 dieną pateikė Th. May.- Praėjus 48 valandoms po laiško perskaitymo, D. Tuskas visoms 27 valstybėms narėms išsiųs derybų gairių apmatus. Savo nuomonę jis pateiks Maltoje, kur nuo trečiadienio dalyvaus centro dešiniųjų lyderių kongrese. D. Tusko siūlymui aptarti Briuselyje rinksis 27 valstybių narių ambasadoriai.