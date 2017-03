Šalia Vestminsterio rūmų paskelbtas ypatingas saugumo pavojus po to, kai vyras, kuris, kaip manoma, buvo ginkluotas peiliu, pro vartus pateko į kiemą priešais Parlamento pastatą ir nudūrė policininką. Pro šūksnius buvo girdėti ir šūviai. Be to, ant Vestminsterio tilto šalia Parlamento vienas asmuo taranavo praeivių grupę, gali būti sužeista apie 12 žmonių, tačiau kol kas neaišku, ar abu išpuolius įvykdė tas pats asmuo.

BBC skelbia, kad užpuolikas nukautas. D. Britanijos policija patvirtino, kad šį incidentą kol kas traktuoja kaip teroro aktą, jeigu nepasitvirtins kita versija.

Tuo metu Bendruomenės rūmuose vykęs posėdis buvo nutrauktas. Policijos pareigūnai nedelsdami užtvėrė teritoriją netoli įvykusio incidento. Policija pareiškė, kad būta „incidento panaudojant šaunamuosius ginklus“.

Priežastys kol kas visiškai neaiškios. Liudininkai pasakojo, kad ginkluoti policininkai nubėgo parlamento pastato link. Jie teigė girdėję šūvius. Anot britų „Daily Mail“, vienam užpuolikui pavyko patekti į parlamento pastatą. Jis esą su savimi turėjo peilį. Anot BBC, padurtas vienas parlamento darbuotojas. Užpuolikas pašautas.

Ant Vestminsterio tilto, be to, vienas asmuo taranavo praeivių grupę. Pasak liudininkų, automobilis parbloškė mažiausiai penkis žmones. Ar jo vairuotojas yra tas pats asmuo, kuris įsiveržė į parlamento pastatą, neaišku.

„Reuters" fotografo teigimu, ant Vestminsterio tilto netoli parlamento yra mažiausiai 12 sužeistųjų. Liudininkai pasakojo apie automobilį, kuris ant tilto parbloškė penkis žmones.

Teigiama, kad liudininkai girdėjo tris ar keturis šūvius. Londono Westminsterio metro stotis uždaryta.

Pasak agentūros AP, peiliu ginkluotas vyras įsiveržė pro vartus į parlamento teritoriją. Tada pasigirdo šūviai.

„Mes buvome iškviesti apie 14 val. 40 min, gavę pranešimų apie incidentą ant Vestminsterio tilto. Šis įvykis laikomas incidentu su šaunamaisiais ginklais – policija yra įvykio vietoje“, – nurodė britų policija tviteryje.

„Aš tikrai girdėjau šūvius. Mačiau kaip kažkas tamsiai apsirengęs krenta“, – sakė vienas parlamento tarnautojų naujienų agentūrai AFP.

Now shooting near by parlament of london and a second attack on Westminster bridge 5 assailent gunned down, parlament on lock down pic.twitter.com/WQANnTorFK