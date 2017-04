Išpuolis pradinėje mokykloje Kalifornijoje: du žuvę, keturi sužeisti

„Du suaugusieji žuvo klasėje; manoma, kad tai nužudymas ir savižudybė Manome, kad įtariamasis kritęs ir kad tolesnės grėsmės nėra“, – vietos policijos vadas Jarrodas Burguanas parašė „Twitter“. Vis dėlto neaišku, ar jis turėjo omenyje, kad šaulys yra negyvas.

Vietos naujienų televizija KPNX pranešė, kad šaulys mokykloje nušovė mokytoją, tuomet nukreipė ginklą į save.

Pareigūnai pridūrė, kad buvo sužeisti du vaikai; jie sraigtasparniu išskraidinti į ligoninę.

San Bernardino švietimo tarnybos atstovė Maria Garcia sakė naujienų televizijai KNBC-TV, kad šis incidentas veikiausiai susijęs su konfliktu šeimoje. Sužeistų moksleivių būklė kol kas nežinoma, nurodė policija.

„Manome, kad mokytojas pažinojo šaulį“, – aiškino M.Garcia.

LATEST: https://t.co/wCvel4fPBE

-At least 4 injured in San Bernardino school shooting

-Threat contained

-Helicopter on site to treat victims

— ABC News (@ABC) April 10, 2017