Išpuolis Paryžiuje: prie užpuoliko kūno rastas „Islamo valstybę“ liaupsinantis raštelis

Policija surengė reidą šio šio nukauto vyro namuose viename Paryžiaus priemiestyje po vieno pareigūno gyvybės pareikalavusio išpuolio, įvykdyto judrioje centrinėje Prancūzijos sostinės gatvėje, likus porai dienų iki prezidento rinkimų pirmojo turo.

Išpuolį surengęs įtariamasis, kurį Prancūzijos policija galop nušovė, buvo įtrauktas į sąrašą „Fiche S“, be to, buvo stebimas Prancūzijos centrinės vidaus žvalgybos direkcijos (DGSI).

Penktadienį žiniasklaida paviešino pirmąją įtariamojo užpuoliko, 39-erių Karimo Cheurfi nuotrauką.

Įtariamasis yra prancūzų tautybės. Nusikalstamą veiką jis yra vykdęs ir anksčiau: 2001 metais, sustabdytas policijos automobilio, jis šovė į du pareigūnus. Po incidento vyras buvo nugabentas į areštinę. Vykstant apklausai jis čiupo šalia stovėjusio pareigūno ginklą ir triskart į jį šovė. Už išpuolį jis buvo nuteistas. Praeityje įtariamasis taip pat dalyvavo ne viename smurtiniame apiplėšime.

Šiuo metu Prancūzijos tyrėjai mano, kad išpuolis turi visus teroristinės atakos bruožus. Manoma, kad ataką surengė vienas asmuo ir jokio pavojaus greičiausiai nebėra.

„Islamo valstybė“ įvardija kitą asmenį

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė teroristinė „Islamo valstybės“ organizacija. Ekstremistai teigia, kad ataką surengė iš Belgijos atvykęs IS „kovotojas“ Abu Yousef al-Belgiki. Šios informacijos Prancūzijos pareigūnai oficialiai kol kas nepatvirtino.

Prancūzijos prezidentas: tai galimas teroro išpuolis

Prancūzijos prezidentas Francois Hollande'as pareiškė, kad ketvirtadienį įvykdytas išpuolis, kaip įtariama, yra „teroristinio pobūdžio“

F. Hollande'as pažadėjo, kad ateinančias dvi dienas iki sekmadienį vyksiančių prezidento rinkimų pirmojo turo bus laikomasi „absoliutaus budrumo“.

Prezidentas taip pat išreiškė pagarbą per šaudymą žuvusiam policininkui ir dviem sužeistiems jo bendradarbiams.

Pasisakė ir D. Trumpas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apie išpuolį Paryžiuje sužinojo dalyvaudamas bendroje spaudos konferencijoje su Italijos premjeru Paolo Gentiloniu.

„Vėlgi, tai vyksta. Aš pamačiau tai, kai ėjau čia ir tai yra siaubingas dalykas. Tai yra tikrai siaubingas dalykas, kas vyksta šiandien pasaulyje. Tai atrodo, kaip dar viena teroristinė ataka. Ir ką galima pasakyti? Tai tiesiog niekad nesibaigs. Turime būti stiprūs ir turime būti budrūs, ir aš tai kartojau jau kurį laiką“, - sakė jis.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017