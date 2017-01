Al Jazeera interneto portalas rašo, kad naujausiais duomenimis, per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar aštuoni buvo sužeisti.

Vienas mečetės vadovų Mohamedas Yangui pasakojo išpuolio metu nebuvęs mečetėje. Apie išpuolį jis sužinojo iš savo padėjėjo.

„Vienas iš administratorių man paskambino ir pasakė, kad mečetėje šaudoma. Aš vis dar šoke. Nubėgau į mečetę. Man pasakė, kad vienas užpuolias buvo suimtas nusikaltimo vietoje, o kitas – netoli mečetės“, – pasakojo jis.

Kanados premjeras Justinas Trudeau pasmerkė išpuolį kaip „teroristinę ataką prieš musulmonus maldų ir prieglobsčio centre“.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017