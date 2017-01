Išpuolis Jeruzalėje: į minią įvažiavo sunkvežimis

Izraelio užsienio reikalų atstovas spaudai teigė, kad tai „gali būti teroristinis išpuolis“. Vėliau patvirtinta, kad tai iš tiesų teroristinis išpuolis.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad karių nušautas sunkvežimio vairuotojas įtariamas esantis Islamo valstybės atstovas.

Guardian.com skelbia, kad sunkvežimo vairuotojas rėžėsi į karių grupę populiarioje Jeruzalės senamiesčio vietoje.

Tuo metu „Israel News Online“ savo socialinio tinklo "Twitter" paskyroje skelbė, kad sunkvežimiui įvažiavus į minią žuvo 3 žmonės, 1 kritinės būklės, dar 6 sužeisti rimtai, dar 15 nesunkiai. Tačiau CNN paskelbė, kad žuvusių jau 4. Tikėtina, kad aukų skaičius dar keisis ir tikroji situacija paaiškės tik po kurio laiko. Portalas aljazeera.com skelbia, kad visi žuvusieji - kariai.

Arab #terrorist truck attack, #Jerusalem . 3 IDF dead, 1 IDF critical, 6 serious, 15 light. Soldiers from officers course from Gedud Erez. pic.twitter.com/VOqU2T7k2M — Israel News Online (@IsraelNewsOrg) January 8, 2017

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem - Several seriously injured pic.twitter.com/y0NvBCdgI6— Aüd™ (@CodeAud) January 8, 2017