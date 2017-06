Antradienio vakarą Briuselio geležinkelio stotyje išpuolį surengusio teroristo bomba buvo galinga, bet nesprogo taip, kaip planavo mirtininkas. Tai trečiadienį televizijos kanalui VTM pareiškė Belgijos vidaus reikalų ministras Janas Jambonas.

„Teroristas naudojo įtaisą, kuris turėjo sukelti didelės galios sprogimą, bet įvyko tik silpnas sprogimas“, - sakė pareigūnas.

J. Jambonas taip pat pažymėjo, kad teroristo tapatybė jau nustatyta, negana to, jis buvo žinomas policijai. Išsamesnės informacijos šiuo klausimu VRM vadovas nepateikė. Ministras taip pat teigė, jog laiku įsikišę policininkai ir kariškiai padėjo išvengti didesnio masto teroro akto.

Belgijos federalinė prokuratūra tiria incidentą kaip teroro aktą. Premjeras Charlesas Michelis trečiadienį šaukia skubų nacionalinės saugumo tarybos posėdį.

Rengė teroristinę ataką

Antradienio vakarą buvo pranešta apie sprogimo garsus pagrindinėje Briuselio stotyje. Iš karto po to evakuota pagrindinė stotis ir La Grande Place aikštė, praneša bbc.com.

Kai kurie Belgijos naujienų portalai teigia, kad sprogdintojas šaukė „Allahu akhbar“.

Sprogimas, kurį matė ir girdėjo liudininkai, buvo nedidelis. Žmonės per šį įvykį nenukentėjo, tačiau mieste kilo didžiulė panika. Iš pagrindinės miesto stoties ėmė bėgti žmonės, evakuoti šalia buvę objektai.

Liudininkai praneša, kad pagrindinė aikštė buvo evakuota per keletą sekundžių, tačiau dalis asmenų ėmė fotografuoti ir filmuoti kilusį gaisrą stoties viduje.

Belgijos policija informuoja, jog situacija kontroliuojama, tačiau ragina laikytis reikalavimų.



Liudininkas: apie pavojų mieste išdavė prasidėjusi panika

Šiuo metu Briuselyje viešintis lietuvis Egidijus papasakojo, kad įvykio metu buvo maždaug 200 metrų atstumu nuo centrinės stoties.

Lietuvis teigia, kad apie pavojų liudijo gatvėje kilusi didžiulė panika:

„Miesto centrinėje dalyje pasigirdo šūksniai, žmonės bėgo ir ieškojo prieglobsčio. Nemaža dalis žmonių puolė į netoliese esančius restoranus ir kitas uždaras vietas. Baimė mieste tvyrojo dar valandą, o padėtis priminė karo stovį: daug kariuomenės mieste, į orą pakelti sraigtasparniai“, – teigia pašnekovas.

„Žmonės daugiausiai barikadavosi netoliese esančiuose restoranuose. Dirbantis personalas nesipriešino ir tik nuslūgus pavojui leido palikti patalpas“, – DELFI portalui pasakojo Egidijus.

Lietuvis taip pat sakė, kad žaibiškai buvo evakuoti netoliese esantys svarbūs objektai. Vietiniai gyventojai ir miesto svečiai taip pat šalinosi iš pagrindinės aikštės, kurioje taip pat buvo baiminamasi galimos atakos ir iš jos pasipylė į mažesnes gatveles.

„Šiuo metu (praėjus maždaug 2 valandom po Briuselį sukrėtusio įvykio – DELFI) miestas pamažu grįžta į įprastą režimą: žmonės grįžta į gatves, atsidarinėja kavinės, restoranai ir barai.“

