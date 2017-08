Rugpjūčio 18 dieną pietvakariniame Turku mieste, esančiame apie 170 km į vakarus nuo Helsinkio, išpuolį surengusį vyrą pašovė policijos pareigūnai. Nuo to laiko įtariamasis gydomas ligoninėje.

Nacionalinio tyrimų biuro detektyvė inspektorė Christa Granroth teigė, kad per pirmą apklausą tas vyras pateikė netikrą savo vardą ir amžių. Kolegos iš užsienio pranešė suomių tyrėjams tikrąją įtariamojo tapatybę.

„Policija apklausė pagrindinį įtariamąjį; jis linkęs kalbėtis su apklausą vykdančiu policijos pareigūnu, – sakė ji pranešime. – Dėl pradėto baudžiamojo tyrimo šiuo metu negalima pateikti jokios informacijos iš jo parodymų.“ Susiję straipsniai: Patvirtina išpuolio Suomijos Turku mieste vykdytojo tapatybė Suomijos policija paleido su išpuoliu Turku mieste sietą vyrą

Tas vyras įtariamas nužudymu ir pasikėsinimu nužudyti turint teroristinių ketinimų. Tyrėjų teigimu, jis buvo radikalizuotas, tačiau daugiau detalių nepateikiama.

Iš pradžių įtariamasis prisistatė kaip 18-metis prieglobsčio prašytojas Abderrahmanas Mechkahas, tačiau iš tikrųjų jis gimė 1994 metais, taigi, tikrasis jo amžius - 22 arba 23 metai, nurodė policija.

Šeštadienį buvo paleistas kitas marokietis, kuris buvo įtariamas susijęs su šiuo incidentu. „Jis nebėra įtariamas dėl jokio nusikaltimo“, – teigė policija. Dar trys asmenys, veikiausiai taip pat marokiečiai, tebėra sulaikyti. Jie įtariami padėję suplanuoti šią ataką.

Tyrėjai nurodė, kad jie aiškinasi galimas jų sąsajas su neseniai Ispaniją sukrėtusiomis ekstremistinėmis atakomis.

Pagrindinis įtariamasis į Suomiją atvyko pernai, tačiau jo paraiška dėl prieglobsčio buvo atmesta, sakė policija.

Tyrėjai nurodė, kad kol kas nežino įtariamojo motyvų, tačiau manoma, kad jis taikėsi į moteris.

