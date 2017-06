Išpuoliai Irane – šūviai ir sprogimai parlamente ir prie revoliucijos lyderio mauzoliejaus

Ginkluoti užpuolikai ir mirtininkai sprogdintojai trečiadienį surengė iš pažiūros koordinuotas atakas Irano parlamente ir šios šalies islamo revoliucijos lyderio Ruhollah Khomeini mauzoliejuje, nusinešusias mažiausiai trijų žmonių gyvybes, pranešė valstybinė žiniasklaida. Tuo metu naujienų agentūra „Reuters“ praneša apie 7 žuvusius, o CNN skelbia, kad užpuolikai parlamente laiko įkaitus.

Atsakomybę už šiuos išpuolius netrukus prisiėmė teroristinis judėjimas „Islamo valstybė“.

Vienas apsaugininkas ir dar vienas žmogus žuvo keturiems užpuolikams įsiveržus į parlamento kompleksą sostinės centre, nurodė naujienų agentūra ISNA.

Vienas užpuolikas susisprogdino parlamento biurų pastato ketvirtame aukšte, tęsiantis apsiausčiai. CNN praneša, kad užpuolikai parlamente laiko įkaitus.

Be to, R. Khomeini mauzoliejų Teherano pietiniame rajone esančiose kapinėse atakavę keli ginkluoti užpuolikai nužudė vieną sodininką, rašo ISNA. Pranešimuose sakoma, kad per abi atakas dar keli žmonės buvo sužeisti.

Vienas mauzoliejaus pareigūnas sakė, kad „trys ar keturi“ žmonės įžengė per vakarinį įėjimą ir pradėjo šaudyti. Nuo jų ugnies žuvo komplekso sodininkas, o dar keli žmonės buvo sužeisti, rašo naujienų agentūra „Fars“.

„Fars“ pridūrė, kad šalia mauzoliejaus susisprogdino mirtininkė. Pranešime buvo paskelbta sprogimo momentu padarytų nuotraukų.

Vėliau buvo pranešta, kad susisprogdino ir antras užpuolikas.

Dar viena moteris, turėjusi šešias granatas, buvo suimta, pažymėjo naujienų agentūra „Mizanonline“.

Maždaug už 20 km nuo mauzoliejaus esančiame parlamente tuo pačiu metu siautėjo keturi vyrai, ginkluoti Kalašnikovo automatais ir pistoletu.

Naujienų agentūra „Tasnim“ paskelbė, kad vienas užpuolikas vėliau išėjo iš pastato ir šaudė gatvėje, bet policijos ugnis privertė jį vėl sugrįžti vidun.

Naujienų agentūros ISNA ir „Fars“ anksčiau pranešė, kad užpuolikai, įžengę per šiaurinį įėjimą, pašovė tris žmones, tarp jų mažiausiai vieną parlamento apsaugininką.

Naujienų agentūra ILNA rašė, kad saugumo pajėgos mėgina neutralizuoti bombą, rastą R.Khomeini mauzoliejuje, ir kad šalimais tebešaudoma.

Kol kas neaišku, ar užpuolikams pavyko patekti į patį mauzoliejaus pastatą.

Teherano gatvėse buvo blokuotas eismas, uždarytas metropolitenas. Policija neprileido žurnalistų prie mauzoliejaus.

Vidaus reikalų ministras Abdolrahmanas Fazli sakė ISNA, kad sušaukė šalies saugumo tarybos nepaprastąjį pasitarimą.

Šiitiškame Irane išpuolių ne kartą yra surengę sunitai džihadistai, įskaitant„Islamo valstybė“, bet šios šalies pagrindiniai miestai atakų paprastai išvengdavo.

Iranas padeda kovoti su IS tiek Irako vyriausybei, tiek Sirijos prezidento Basharo al Assado režimui.

IS patiria didelį spaudimą abiejose šalyse: džihadistai neteko didelės dalies anksčiau jų kontroliuotų teritorijų, puolamos pagrindinės jų tvirtovės – Rakos miestas Sirijoje ir Mosulas Irake.

Kovą IS paskelbė retą vaizdo įrašą persų kalba ir perspėjo, kad grupuotė „užkariaus Iraną ir atkurs jame sunitų valstybė, kokia ji buvo anksčiau“.

Parlamentas saugomas itin akylai

Kol kas neaišku, kaip užpuolikas ar užpuolikai pateko į parlamento pastatą, kuris itin griežtai saugomas.

Irane ginklų kontrolė itin griežta. Tai reiškia, kad asmenys, surengę incidentą parlamente, šaunamuosius ginklus greičiausiai gavo kontrabandos būdu.

Antrojo incidento vieta itin simboliška – taikiniu pasirinkta Irano įkūrėjo ir pirmojo aukščiausio dvasinio vadovo Ajatolos Ruhollah Khomeini šventykla. Būtent jis vadovavo revoliucijai, kurios metu nuo valdžios 1979 metais buvo nuverstas šachas. Jis Iranui vadovavo 10 metų.

Ši šventovė – Ajatolos kapavietė, kur žmonės plūsta mirusio lyderio melsti malonių.