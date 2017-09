J.-Y. Le Drianas pabrėžė, kad po Pchenjano surengtų virtinės balistinių raketų bandymų padėtis tapo „nepaprastai rimta“. Diplomatijos vadovas taip pat paragino šią izoliuotą valstybę grįžti prie dialogo, kad būtų išsklaidyta didėjanti įtampa. „Matome Šiaurės Korėją, kurios tikslas – turėti raketų, galinčių jau rytoj nunešti branduolinių ginklų“, – radijui RTK sakė J.-Y. Le Drianas. Susiję straipsniai: Putinas perspėja apie „didelio konflikto“ grėsmę Korėjos pusiasalyje V. Putinas: dialogas su Šiaurės Korėja įmanomas tik be išankstinių sąlygų „Po kelių mėnesių tai taps tikrove. Tuo momentu, kai ji (Šiaurės Korėja) įgis galimybę smogti branduoliniais ginklais JAV, netgi Europai – ir mažų mažiausiai Japonijai ir Kinijai – padėtis taps sprogstama“, – teigė jis. Ankstų antradienį Pchenjanas paleido vidutinio nuotolio raketą „Hwasong 12“, praskriejusią virš Japonijos teritorijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo ruožtu yra pareiškęs, kad neatmeta „jokių galimybių“, ir užsiminė galintis imtis karinių veiksmų Pchenjano atžvilgiu. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pasmerkė naujausią Šiaurės Korėjos raketos paleidimą ir vienbalsiai reikalauja, kad Pchenjanas nutrauktų savo raketinę programą. J.-Y. Le Drianas paragino Pchenjaną „grįžti į derybų kelią“, kad įtampa sumažėtų. Rusijos ir Kinijos plane pasiūlytame tarpininkavimo plane numatyta, kad Šiaurės Korėja turėtų sustabdyti savo raketinius bandymus, o Pietų Korėja – nutraukti savo bendras karines pratybas su amerikiečiais. Pchenjanas taip pat grasino paleisti raketų link Guamo salų. Šioje JAV teritorijoje Ramiajame vandenyne įsikūrusios kelios strategiškai svarbios amerikiečių karinės bazės. Liepą Šiaurės Korėja pirmąkart sėkmingai išbandė dvi tarpžemynines balistines raketas, pasak ekspertų, tikriausiai galinčias pasiekti taikinius didžiojoje JAV žemyninės teritorijos dalyje.

