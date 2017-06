Ispanijos policija sulaikė tris žmones, įtariamus teroristine veikla

Be kita ko, vyras rinko informaciją instrukcijoms, skirtoms ekstremistų veiklai. Policijos nuomone, jis buvo susijęs su IS nariais, esančiais konfliktų zonoje Sirijoje ir Irake. Teisėsaugos institucijos sulaikė dar du 33 ir 38 metų marokiečius, gyvenusius tame pačiame name, kaip ir pagrindinis įtariamasis, kuris mėgino įtraukti juos į savo veiklą.

Ispanijoje šiuo metu galioja ketvirtas iš penkių galimų teroro pavojaus lygis. Nei po teroro aktų Paryžiuje 2015 metų lapkričio 13 d., nei po sprogimų Briuselyje 2016 metų kovo 22 d. VRM nedidino šio lygio. Bet šalyje reguliariai vyksta antiteroristinės operacijos. Ispanijos pareigūnų duomenimis, nuo 2015 metų šalies teisėsaugos institucijos sulaikė apie 217 žmonių, įtariamų ryšiais su teroristais.