Protestas buvo surengtas po šeštadienio incidento, per kurį keli kraštutinių dešiniųjų grupės „Hogar Social“ nariai apšaudė signalinėmis raketomis pagrindinę šio miesto mečetę. Užpuolikai prie pastato taip pat buvo išskleidę Ispanijos vėliavą.

Musulmonų organizacijos pranešė apie antiislamiškų neapykantos incidentų padažnėjimą po praėjusios savaitės atakų Barselonoje ir Kambrilse, per kurias žuvo 15 žmonių. Atsakomybę už šias atakas, per kurias transporto priemonės buvo nukreiptos į pėsčiuosius, prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS).

„Mums labai svarbu patvirtinti savo kaip musulmonų vertybes – jos yra tokios pačios, kaip ir visų kitų žmonių šioje planetoje“, – sakė musulmonų kultūros asociacijos „Dar Loughat“ direktorius Nizaras Liemlahi, vienas mitingo organizatorių.

Tik 0,1 proc. visų pasaulio musulmonų vykdo atakas, ir šie žmonės „neatstovauja mūsų vertybėms ir principams“, pridūrė psichologas N. Liemlahi, kuris 2010 metais atvyko į Ispaniją iš Maroko.

Prie Granados rotušės susirinkę protestuotojai laikė transparantus su užrašais „Aš esu musulmonas ir noriu gyventi ramiai“, „Mes taip pat esame aukos“.

Ispanijos islamo religinių institucijų federacijos (FEERI) vadovas Mouniras Benjellounas sakė, kad antiislamiškų incidentų padažnėjimas po atakų yra „nepakeliamas“.

„Deja, po to, kas įvyko, yra atvejų lavina. Per savo 25 metus Ispanijoje nieko panašaus nemačiau“, – sakė jis.

Vandalai niekino mečetes rasistiniais grafičiais, kai kurie žmonės socialinėje žiniasklaidoje skelbė filmuotą medžiagą, kurioje ragina išvaryti visus musulmonus, sakė jis.

Pirmadienį Barselonoje prieš terorizmą protestavo maždaug 1 000 musulmonų.