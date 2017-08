Teroristiniai išpuoliai Ispanijoje: ką žinome apie juos

Penktadienio rytą į šiaurę nuo Barselonos esančiame Ripolio miestelyje sulaikytas trečiasis įtariamasis teroristas. Drissas Oukabiras ten pat buvo sulaikytas ketvirtadienį. Skelbiama, kad jis esą policijai sakė, kad prieš tai buvo pavogti jo asmens dokumentai, ir kažkas jais pasinaudojo mikroautobusiuko nuomai.

Kambrilsas

Antrasis teroristinis aktas penktadienio rytą įvykdytas Kambrilse – nedideliame pakrantės mieste, esančiame už 120 kilometrų nuo Barselonos. Buvo sužeisti šeši atsitiktiniai praeiviai ir vienas policijos pareigūnas (dviejų sužeistųjų būklė sunki). Pranešama, kad juos taranavo automobilis. Nelaimės vietoje nufotografuotas juodos spalvos „Audi A3“, išdaužtas jo galinis langas.

Policijos pareigūnai nušovė penkis įtariamuosius. Skelbiama, kad dalis jų vilkėjo sprogstamąsias liemenes. Su terorizmu susijusius nusikaltimus tiriančios institucijos „Audiencia Nacional“ vadovas Javieras Zaragoza sakė, kad nukautieji nebuvo siejami su džihadu.

Barselona

Pareigūnai skelbia, kad teroristinis išpuolis siejamas su ataka, ketvirtadienį įvykdyta Barselonoje, kai vyras autobusiuku įvažiavo į minią pėsčiųjų „Las Ramblas“ aikštėje. 13 žmonių žuvo, daugiau nei 100 buvo sužeisti. Sunkvežimį vairavęs vyras paspruko, jo vis dar ieškoma.

Ketvirtadienį sulaikyti du įtariamieji, pareigūnai sako, kad jie įtariami prisidėję prie išpuolio, tačiau, anot pareigūnų, nė vienas iš jų nebuvo vairuotojas.

Antrasis mikroautobusiukas buvo naudojamas pabėgimui iš incidento vietos. Pareigūnai jį rado paliktą už 80 kilometrų nuo Barselonos, Vike.

Atsakomybę dėl išpuolio „Las Ramblas“ aikštėje prisiėmė „Islamo valstybė“, tačiau oficialiai šis faktas nepatvirtintas.

Alkanaras

Saugumo pareigūnai abu išpuolius sieja su sprogimu viename name Alkanare, per kurį vienas žmogus žuvo ir mažiausiai vienas buvo sužeistas. Šiuo metu policijos atstovai tvirtina, kad name buvo gaminami sprogmenys.

Alkanaras yra už maždaug 200 kilometrų nuo Barselonos ir už 90 kilometrų nuo Kambrilso.

Sant Džust Desvernas

Ketvirtadienį netoliese Barselonos esančiame Sant Džust Desverno miestelyje prie kelių policijos posto įvyko susišaudymas, vienas žmogus mirė. Policijos teigimu, šis įvykis su tragedija „Las Ramblas“ nesusijęs.

Penktadienio rytą paaiškėjo, kad žuvęs vyras (automobilio savininkas) nesėdėjo vairuotojo vietoje, o jo mirties priežastis yra durtinės žaizdos. Šiuo metu ieškoma žmogaus, kuris automobiliu rėžėsi į kelių policijos postą. Tiriama šio įvykio ryšio su išpuoliu Barselonoje versija.

Teroristinis išpuolis Barselonoje Policija tiria versiją, kad butano dujų balionėliai sprogimo vietoje Alkanare iš tiesų turėjo būti panaudoti per sprogimą Barselonoje.Sprogimas įvyko, kai iš sprogmenų gamino bombas, mano policija. Paviešinta šiuo metu labiausiai ieškomo įtariamojo septyniolikmečio Moussos Oukabiro nuotrauka:https://twitter.com/rtve/status/898467815207956480 Ieškomasis septyniolikmetis sunkvežimio vairuotojasIspanijos žiniasklaida praneša, kad valdžios insititucijų dėmesys nukreiptas į Moussos Oukabiro paieška, kuris, kaip manoma, vairavo sunkvežimį, įsirėžusį į žmones Barselonoje. „El Mundo“ informuoja, kad šis septyniolikmetis yra „pagrindinis įtariamasis“. Jo brolis – Drissas Oukabiras yra vienas iš suimtųjų Ripollyje. Teroro atakoje panaudotas baltasis sunkvežimis buvo išnuomotas parodžius Drisso Oukabiro dokumentus. Pats įtariamasis tikina, kad jo dokumentai buvo pavogti. Ketino panaudoti dujų kanistrasKaip praneša „Reuters“, institucijos tiria versiją, kad tiek į Barselonos, tiek į Cambrilso atakas yra įsitraukusi aštuonių žmonių grupelė. Jie ketino įvykdyti išpuolį su dujų kanistromis, cituojamas nenurodytas teisminis šaltinis. Barselonoje žuvo arba buvo sužeisti 24 šalių piliečiaiPer kruviną išpuolį Barselonoje, Ispanijos civilinės apsaugos duomenimis, ketvirtadienį žuvo arba buvo sužeisti 24 šalių piliečiai, praneša agentūra dpa. Pasak Katalonijos laikraščio „La Vanguardia“, identifikuotos keturios pirmosios žuvusios aukos. Tai esą yra trys vokiečiai ir belgas. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad per teroro aktą nukentėjo 26 prancūzai, mažiausiai 11 jų – sunkiai. Anot ispanų žiniasklaidos, tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų Barselonoje dar yra Alžyro, Argentinos, Australijos, Kinijos, Graikijos, Honkongo, Italijos, Makedonijos, Nyderlandų, Peru, Filipinų, Rumunijos, Vengrijos, JAV ir Venesuelos piliečių. Jauniausia žuvusi auka, pasak žiniasklaidos, yra trejų metukų mergaitė. Ji mirė netrukus po to, kai buvo atvežta į ligoninę. Ligoninėse vis dar gydoma per 100 sužeistųjų. Nukentėjusieji nugabenti į 15 ligoninių. Savižudžių sprogdintojų diržai buvo netikriKatalonijos lyderis Carlesas Puigdemontas interviu vietinei radijo stočiai pasakė, kad savudžių, kuriuos nušovė policija Cambrilse, sprogstamieji diržai buvo netikri. Keturi iš jų buvo nušauti vietoje, o penktasis vėliau mirė nuo sužeidimų. C. Puigdemontas patikino, kad sprogmenų ekspertai patvirtino, kad sprogstamieji diržai buvo netikri. BBC pastebi, kad panaši taktika buvo panaudota birželį įvykusio išpuolio prie Londono tilto metu. Visi trys teroristai vilkėjo odinius diržus, prie kurių buvo pritvirtinti vienkartiniai vandens buteliukai, apvynioti sidabrine lipnia juosta, kad sudarytų savižudžių bombų įspūdį. Sulaikytas trečias įtariamasisIspanijos policija pranešė sulaikiusi trečiąjį įtariamąjį, prisidėjusį prie troro akto Barselonoje organizavimo. Kol kas neskelbiama, ar tai ir yra ieškomas furgono, įsirėžusio į minią, vairuotojas.Asmuo sulaikytas Ripollo mieste, maždaug per 100 kilometrų nuo Barselonos. Čia prieš tai jau buvo sulaikytas vienas įtariamasis, praneša guardian.co.uk Ispanijos karalius Felipe VI tylos minute pagerbs žuvusiusIspanijos karalius Felipe VI dalyvaus ceremonijoje, kurios metu bus pagerbti visi žuvę ir nukentėję per teroro išpuolį Barselonoje. Karališkosios šeimos „Twitter“ paskyroje rašoma, kad „Jie yra žmogžudžiai, paprasčiausi nusikaltėliai, kurie mūsų neišgąsdins. Visa Ispanija yra Barselona. Las Ramblas vėl priklausys mums visiems“. Sužeisti 26 Prancūzijos piliečiaiPrancūzijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per ataką Barselonoje nukentėjo 26 Prancūzijos piliečiai. Iš viso per išpuolį sužeistą virš 100 žmonių. CŽV buvo perspėjusi dėl išpuolio BarselonojeJAV Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV) jau prieš du mėnesius perspėjo Katalonijos tarnybas, kad džihadistų akiratyje yra Barselona ir konkrečiai - Ramblaso bulvaras. Apie tai skelbia BBC, remdamasi ispanų žiniasklaida.Barselona esą buvo akivaizdus taikinys po atakų kituose Europos didmiesčiuose - Paryžiuje, Londone ir Berlyne.Per kruviną išpuolį Barselonoje ketvirtadienį žuvo mažiausiai 13 žmonių ir apie 100 buvo sužeista. Pasak Katalonijos vyriausybės, tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų yra 24 valstybių piliečiai. Penki nukentėję Kambrilse lieka ligoninėjePenki iš septynių nukentėjusių per išpuolį Kambrilse vis dar gyvdomi ligoninėje. Guardian.co.uk praneša, kad vieno jų būklė – sunki. Furgono vairuotojas vis dar nesučiuptasKatalonijos policija anksčiau pranešė, kad sulaikė du įtariamuosius, susijusius su teroro ataka Barselonoje. Vienas sulaikytas kilęs iš Maroko, kitas – iš Ispanijos anklavo šiaurės Afrikoje, Melilijos, per spaudos konferenciją sakė Katalonijos policijos vadas Josepas Lluisas Trapero.Vienas jų buvo sulaikytas Alcanaro mieste, kur trečiadienį nugriaudėjo sprogimas. Kitas įtariamasis sulaikytas Ripollo mieste, Gironos provincijoje. Nė vienas iš jų nėra furgono, įsirėžusio į minią vairuotojas, skelbia CNN. Per išpuolius nukentėjo 24 šalių piliečiaiVietinė Katalonijos vyriausybė pranešė, kad oficialiais duomenimis, per išpuolius nukentėjo 24 šalių piliečiai Ispanijoje įvykdyta dar viena ataka, penki teroristai nušautiIspanijos pajūrio kurorte Kambrilse penktadienį paryčiais automobiliui „Audi“ įsirėžus į žmones, nukentėjo šeši civiliai ir vienas policijos pareigūnas, pranešė regiono vyriausybė.Prieš maždaug aštuonias valandas per panašų išpuolį Ispanijos šiaurės rytinio Katalonijos regiono sostinėje Barselonoje žuvo 13 žmonių ir dar per 100 buvo sužeisti.Policija pranešė nušovusi keturis išpuolio Kambrilse vykdytojus, o dar vienas kiek vėliau taip pat mirė nuo patirtų sužalojimų.Vienas iš šešių nukentėjusių civilių yra kritinės būklės.Pasak pareigūnų, šiuo metu tiriama versija, kad „Kambrilse nušauti teroristai gali būti susiję su tuo, kas nutiko Barselonoje“.Kambrilsas yra už maždaug 120 km į pietus nuo Barselonos. BBC praneša, kad ant nušautų teroristų aptikti savižudžių sprogdintojų diržai su sprogmenimis. Policija neatmeta, kad šie du teroristiniai išpuoliai gali būti susiję. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 100 Pranešta, kad dėl išpuolio suimtas dar vienas asmuo. Tai patvirtino Katalonijos regiono prezidentas. Katalonijos žiniasklaida praneša, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki 80, 16 iš jų – sunkios būklės. Ispanijoje sušauktas krizių kabineto pasitarimas, siekiant priimti reikiamus sprendimus po šį vakarą įvykusio išpuolio. Ispanijos premjeras Mariano'as Rajoy'as pranešė važiuojantis į Barseloną. Tuo tarpu pareigūnai įsakė miesto gyventojams nekišti nosies iš namų ir neiti į viešas vietas. Katalonijos policija evakuoja Ramblos regioną, nes vis dar aktyviai ieško antrojo užpuoliko. Oficialiai patvirtinta, kad per įvykį žuvo mažiausiai 13 žmonių, o 50 buvo sužeista. Rastas antrasis suimtojo vardu išnuomotas mikroautobusas, galimai susijęs su incidentu. Pareigūnai sučiupo Drissą Oukabirą, kurio vardu buvo išnuomotas atakoje panaudotas mikroautobusas. Asmuo, įtariamas ketvirtadienį nukreipęs sunkvežimį į pėsčiuosius vienoje judriausių Barselonos miesto gatvių, po išpuolio pasislėpė bare, pranešė policijos šaltinis. Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 13, tačiau policija to dar nepatvirtino. Kol kas oficialiais duomenimis skaičiuojama dešimtys sužeistųjų ir vienas žuvęs. Aukų skaičius, vietos žiniasklaidos duomenimis, pasiekė 12. Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad žuvusiųjų skaičius sparčiai auga. Šiuo metu skaičiuojama mažiausiai 10 žuvusiųjų bei dešimtys sunkiai sužeistų. Ieškant išpuolio kaltininko pajungti antiteroristiniai būriai. Pranešama, kad vienas iš sunkiai sužeistųjų – vaikas. Ispanijos naujienų agentūra EFE patvirtino, kad per incidentą žuvo mažiausiai du žmonės. Į minią įsirėžęs sunkvežimis 600 metrų važiavo zigzagais. Liudininkų teigimu, vairuotojas sąmoningai taikėsi partrenkti kuo daugiau praeivių. Pareigūnai praneša, kad išpuolis suplanuotas naudojant du furgonus: vienas – skirtas atakai, kitas – pabėgimui iš įvykio vietos. Policija prašo socialiniuose tinkluose neskelbti įvykio nuotraukų. Kol kas neaiškus tikslus užpuolikų skaičius. Ispanijos policija skelbia, kad ieškomas dar vienas furgonas, galimai susijęs su išpuoliu Rambloje. Skelbiama, kad žuvo mažiausiai du žmonės, dešimtys sužeistų. Kaip skelbia viena vietos žiniasklaidos priemonių „La Vanguardia“, du užpuolikai užsibarikadavę bare. Kaip patvirtino policijos šaltiniai, po smūgio į vieną Ramblos restoranų įsiveržė ginkluoti vyrai. Kol kas neskelbiama, ar šis įvykis susijęs su furgono sukelta avarija. Populiariausioje Ispanijos sostinės, Barselonos, gatvėje sunkvežimis įvažiavo į minią. pirminiais duomenimis, mažiausiai 20 žmonių sužeista, pranešama apie vieną žuvusįjį. Liudininkų teigimu, policija įvykio vietoje pasirodė akimirksniu.

Manoma, kad atakos gali būti susijusios su trečiadienį Alcanaro mieste nugriaudėjusius sprogimu, kurio metu žuvo vienas žmogus. Sprogusiame name, manoma, galėjo būti gaminami sprogmenys planuotai atakai.

Išminuotojai nukenksmina teroristų sporgmenis, policija praneša, kad situacija Alcanare kontroliuojama.

„Įtariami teroristai buvo (automobilyje) „Audi A3“ ir partrenkė keletą žmonių, o tada rėžėsi į policijos patrulį ir kilo susišaudymas“, – pranešė Katalonijos regioninės vyriausybės atstovas.

Vietos restorane dirbantis 20-metis Markelis Artabe pasakojo išpuolio metu buvęs promenadoje prie jūros. Jis sakė pamanęs, jog girdi fejerverkus, bet netrukus suvokė, jog tai buvo šūviai.

Kiek vėliau jaunuolis pamatė ant grindinio gulintį kažkokį žmogų. Nukentėjusiojo draugai maldavo padėti, pasakojo liudininkas.

21 metų padavėjas Joanas Marcas Serra Salinas taip pat sakė girdėjęs daug šūvių.

„(Girdėjau) ir riksmų. Daug riksmų. Šokau į paplūdimį ir nejudėjau“, – teigė jis.

Pasak pareigūnų, šiuo metu tiriama versija, kad „Kambrilse nušauti teroristai gali būti susiję su tuo, kas nutiko Barselonoje“.

Ketvirtadienį vakare itin judrioje pėsčiųjų gatvėje Barselonos centre baltas sunkvežimis taranavo žmones.

Tarp žmonių, žuvusių ar nukentėjusių per šį išpuolį, yra mažiausiai 18 valstybių piliečių.

Policija pranešė, kad buvo sulaikyti du įtariamieji – Meliljoje gimęs ispanas ir marokietis, tačiau sunkvežimio vairuotojas vis dar slapstosi.

Minėtas ispanas buvo suimtas Alkanaro mieste, esančiame apie 200 km į pietus nuo Barselonos. Vėlų trečiadienio vakarą viename šio miesto namų nugriaudėjo sprogimas, per kurį žuvo žmogus, o dar septyni asmenys buvo sužeisti. Šis sprogimas siejamas su ketvirtadienio ataka.

„Įtariame, kad jie (namo gyventojai) gamino sprogstamąjį įrenginį“, – žurnalistams sakė Katalonijos regiono policijos atstovas Josepas Lluisas Trapero.

Pirmadienį vakare itin judrioje pėsčiųjų gatvėje Barselonos centre baltas sunkvežimis taranavo žmones.

Policija pranešė, kad buvo sulaikyti du įtariamieji – Meliljoje gimęs ispanas ir marokietis, tačiau sunkvežimio vairuotojas vis dar nesulaikytas.

„Visi gedime“

Liudininkai Barselonoje pasakojo, kaip garsiajame La Ramblos bulvare, kur siautėjo mikroautobuso vairuotojas, gulėjo žmonių kūnai, o kiti, klykdami ir apimti panikos, bėgo ieškodami priedangos ir išsigelbėjimo. Šios skerdynės itin daug turistų iš viso pasaulio sulaukiančiame mieste yra naujausia iš virtinės atakų Europoje, per kurias kaip ginklai buvo panaudotos transporto priemonės.

Pasaulio lyderiams vieningai smerkiant skerdynes Barselonoje, IS propagandos agentūra „Amaq“ pareiškė, kad jas įvykdė šios džihadistų grupuotės „kariai“. Policija paskelbė areštavusi du įtariamuosius, ispaną ir marokietį, bet sakė, kad mikroautobuso vairuotojas dar slapstosi.

„Visi gedime“, – per televiziją į tautiečius kreipėsi Ispanijos premjeras Mariano Rajoy (Marianas Rachojus), nuskubėjęs į Barseloną – didžiausią miestą Katalonijos regione šalies šiaurės rytuose, kurio separatistinė vyriausybė, nepaisydama Madrido prieštaravimų, siekia nepriklausomybės.

„Svarbiausia, kad mes visi vieningai siekiame tikslo įveikti tuos, kas nori atimti iš mūsų mūsų vertybes ir gyvenimo būdą“, – sakė premjeras.

Tarp Barselonos atakos aukų yra mažiausiai 18-os šalių, įskaitant Prancūziją, Venesuelą, Australiją, Airiją, Peru, Alžyrą ir Kiniją, piliečių, pranešė Ispanijos civilinės saugos agentūra. Belgija paskelbė, kad La Rambloje žuvo vienas jos pilietis, Haga pranešė, kad buvo sužeisti trys olandai, o vienas graikų diplomatas sakė, kad buvo sužeisti trys graikai – moteris ir du jos vaikai.

„Visa gatvė puolė bėgti“

La Rambla yra viena judriausių Barselonos gatvių, kurioje įsikūrę daugybė parduotuvių ir restoranų ir kurioje paprastai iki vėlumos būna daug turistų ir gatvės muzikantų.

„Kai tai įvyko, išbėgau lauk ir pamačiau žalą, – naujienų agentūrai AFP pasakojo vienos parduotuvės darbuotojas Xavi Perezas. – Ant žemės gulėjo kūnai, aplink juos būrėsi žmonės. Žmonės verkė. Buvo daug užsieniečių.“

Tomas Guelleras, kuris gyvena šalia La Ramblos, sakė matęs, kaip automobilis lekia bulvaru.

„Jis visai nemažino greičio. Jis tiesiog lėkė tiesiai per minios vidurį, Ramblos viduryje“, – BBC radijui pasakojo jis.

Tuo tarpu Kambrilse 20-metis restorano darbuotojas Markelis Artabe sakė, kad buvo pajūrio promenadoje, kai išgirdo poškėjimą. Iš pradžių jis jį palaikė fejerverkais, bet greit suprato, kad tai – šūviai.

„Mačiau negyvą užsienietį, nušautą į galvą. Jo draugai šaukėsi pagalbos. Taip pat mačiau lavonus, kurie atrodė teroristų, nes buvo su mirtininkų diržais“, – sakė jis.