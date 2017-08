Ispanija priklauso tarptautinei koalicijai, teikiančiai karinę paramą ir lėktuvus Irako ir Sirijos karinėms pajėgoms, kurios stumia IS iš vadinamojo jos kalifato.

Kaip darosi įprasta po tokių išpuolių, socialinėje žiniasklaidoje, o vėliau kituose IS rėmėjų informacijos kanaluose pasipylė džiūgaujančių išpuoliais nuotraukos ir įrašai. Cirkuliavo ir ankstesni grasinimai ispanų kalba užkariauti Andalūziją, grasinimai surengti išpuolius.

Keli IS palaikantys kanalai mirgėjo užrašais ispanų kalba „žudykite ispanų kiaules“ ir pan. Socialiniuose tinklalapiuose IS rėmėjai keitė profilio nuotraukas į marokiečio Drisso Oukabiro nuotrauką, kuris šiuo metu sulaikytas, nes įtariamas įvykdęs išpuolį Barselonoje. „Mes darome jų vaikams paslaugą juos žudydami“, – rašė vienas IS rėmėjas.

3) #ISIS supporters celebrating #Barcelona attack, circulating images, old attack guides, commentary, and threading more in other countries pic.twitter.com/tk5dla7oNd

— Rita Katz (@Rita_Katz) August 17, 2017

Šiais metais IS paviešino išsamias rekomendacijas, kaip vykdyti išpuolius su sunkvežimiais, furgonais ir lengvaisiais automobiliais, taip pat instrukcijas, kaip pulti su peiliu ir kaip imti įkaitus.

Atsisakius išpuolių su daug sprogmenų ir su šaunamaisiais ginklais, policijai sunkiau susekti planuojamus išpuolius.

Įvykiai Ispanijoje atspindi kelis incidentus Europoje, įvykusius per pastaruosius dvejus metus: kovo mėnesį Jungtinėje Karalystėje automobilis įvažiavo į žmones prie parlamento, birželį – ant Londono tilto ir Finsbury parke.

Kitas nusikaltėlis balandį Stokholme nuvarė sunkvežimį ir įvažiavo į prekybos centrą. Žuvo penki žmonės.

2016 m. per išpuolį Berlyno kalėdinėje mugėje žuvo 12 žmonių, per ataką Nicoje, minint Bastilijos paėmimo dieną, žuvo 86 žmonės.

Ketvirtadienio incidentai Ispanijoje – pirmi sėkmingi IS išpuoliai šalyje ir pirmos džihadistų teroro atakos po 2004 m., kai su „Al-Qaeda“ susijusi grupuotė susprogdino keturis metro traukinius Madride. Tuomet per išpuolius iš viso žuvo 192 žmonės.