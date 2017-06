Netoli viešbučio Filipinų sostinėje ketvirtadienį buvo girdėti šūviai, atsakomybę už išpuolį netrukus prisiėmė „Islamo valstybė“.

Anot televizijos pranešimų, žmonės bėgo šaukdami iš „Resorts World Manila“, kuris yra kitoje vieno pagrindinių Filipinų tarptautinio oro uosto terminalų gatvės pusėje.

„Resorts World Manila“ šiuo metu izoliuotas dėl pranešimų apie nenustatytų asmenų šaudymą“, - socialiniame tinkle „Twitter“ nurodė viešbutį valdanti kompanija.

„Kompanija artimai bendradarbiauja su Filipinų nacionaline policija, kad užtikrintų, jog visi svečiai ir darbuotojai būtų saugūs“, - teigė ji.

Už išpuolį atsakomybę prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“, pranešė džihadistų tinklalapius stebinti organizacija „SITE Intelligence Group“.

Policija apsupo viešbutį po pranešimų apie šaudymą, nutikusį vos po vidurnakčio vietos laiku.

„Po pertraukos ketinau grįžti į antrą aukštą, kai pamačiau bėgančius žmones. Kai kurie viešbučio svečiai sakė, kad kažkas sušuko „ISIS“, - DZMM radijui sakė viešbučio darbuotojas Maricelis Navaro.

ISIS yra „Islamo valstybės“ akronimas.

„Svečiai šaukė. Mes nubėgome į rūsį ir čia pasislėpėme. Žmonės šaukė, svečiai ir darbuotojai buvo ištikti panikos“, - sakė M.Navaro.

„Kai užuodėme dūmus, nusprendėme eiti link išėjimo per automobilių stovėjimo aikštelę. Taip ir pabėgome. Dar prieš tam nutinkant, išgirdome du šūvius, o pirmame aukšte matėme tirštus dūmus“, - pridūrė jis.

Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte praėjusią savaitę šalies pietuose paskelbė karo padėtį.

Prezidentas sakė, kad gali paskelbti karo padėtį visoje šalyje, jeigu terorizmo grėsmė plis.

Pranešimas apie įvedamą karo padėtį buvo paskelbtas po apie 200 tūkst. gyventojų turinčiame Maravio mieste vykusių saugumo pajėgų susirėmimų su kovotojais, siejamais su „Islamo valstybe“.

Saugumo pajėgos vis dar grumiasi su kovotojais Maravyje, susirėmimų metu žuvo bent 171 žmogus.

Praėjusį penktadienį R. Duterte pareiškė, jog atakos Maravyje buvo „grynai ISIS“.

Nuo separatistinio musulmonų pasipriešinimo pietų Filipinuose pradžios 1969 metais žuvo daugiau nei 120 tūkst. žmonių.

Pagrindinės musulmonų sukilėlių grupuotės pasirašė taikos susitarimus su vyriausybe, tačiau dalis kovotojų atmetė taikos procesą ir pastaraisiais metais susivienijo po „Islamo valstybės“ vėliava.

Nukentėjusiųjų nėra

Filipinų sostinėje Maniloje per incidentą viešbutyje niekas nebuvo pašautas, įkaitų taip pat nėra, pranešė policijos vadovas.

„Niekas nebuvo pašautas. (...) Įkaitų nėra“, - DZMM radijui sakė Ronaldas dela Rosa.

Jis pridūrė, jog pareigūnai neturi duomenų, kad tai galėjo būti teroristinis išpuolis.

Pareigūnas sakė, jog vienas veikęs vyras šaudė ir padegė lošimų stalą viešbutyje esančiame kazino.

Pasak jo, vyras įėjo į vieną iš lošimų kambarių ir šovė į didelį televizijos ekraną. Tada jis benzinu apipylė lošimų stalą ir jį padegė.

R. dela Rosa teigė, jog vėliau vyras vėl šovė į lošimo žetonų sandėliuką ir prisipildė jais kišenes. Tuomet jis paliko kambarį.

Pareigūnai kol kas šio vyro nesurado.

