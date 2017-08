„Islamo valstybė“ atsakomybę už ataką Sadro miestu vadinamame Bagdado rajone, kuriame gyvena daugiausia šiitai, prisiėmė paskelbdama apie tai per savo propagandinę naujienų agentūrą „Amaq“. Pareigūnai pranešė, kad per užminuoto automobilio sprogimą turgavietėje žuvo 11 žmonių, o dar 26 buvo sužeisti. Pasak medikų, tarp aukų yra Irako saugumo pajėgų narių. Saugumo šaltiniai informavo, kad sprogimas driokstelėjo šalia vieno didžiausių prekybos centrų apie 10 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku. Per sprogimą buvo apgadinti turgavietės prekystaliai, nusiaubtos netoliese esančio prekybos centro parduotuvės. „Islamo valstybė“ yra prisiėmusi atsakomybę už kelis sprogimus Bagdade, dauguma kurių buvo įvykdyti, kai saugumo pajėgos pradėjo džihadistų tvirtovės Mosulo puolimą. Antrą pagal dydį šalies miestą Mosulą Irako pajėgos atkovojo liepą, po devynis mėnesius trukusių įnirtingų mūšių. Pastarasis sprogdinimas surengtas Irako armijos, policijos ir sukarintos organizacijos „Hashed al Shaabi“ daliniams bandant išstumti „Islamo valstybę“ iš Tal Afaro – paskutinio didelio šio džihadistų judėjimo bastiono šalies šiaurėje.

