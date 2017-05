Įsilaužėliai pagrobė rankraštį apie Hario Poterio nuotykių priešistorę

Vakarų Midlandso policija penktadienį pranešė, kad įsilaužėliai pagrobė ne tik rankraštį, bet ir kelis papuošalus. Nusikaltimas įvykdytas vidurio Anglijos Birmingamo mieste kažkuriuos metu nuo balandžio 13 iki 24 dienos.

Nusikaltimą tiriantis pareigūnas Paulas Jauncey kreipėsi į visus Hario Poterio gerbėjus, kad šie, pastebėję pardavinėjamą rankraštį, praneštų policijai.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 12, 2017